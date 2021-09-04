Блог его знает: 5 тысяч домов, крашеные волосы и субъективный вид спорта

Газ получат более 5 тысяч домов в Слободском

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Для жителей города Слободского произошло значимое событие — мы ввели в эксплуатацию газопровод, благодаря которому газ получат свыше 5 тысяч домов, объектов социальной сферы, а также Слободской машиностроительный завод и другие предприятия. Реализация крупнейшего в этом году проекта улучшит качество жизни горожан и, безусловно, даст стимул к развитию города.

В Кировской области в этом году планируется построить свыше 65 км межпоселковых газопроводов к 23 населенных пунктам. В ближайшие годы предстоит газифицировать ещё порядка 90 населенных пунктов региона в 17 муниципальных образованиях.

Программа газификации Кировской области реализуется правительством региона совместно с ПАО «Газпром».

(страница во «ВКонтакте»).

«Читаю «Кировскую правду»: кировчане о газете

Директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Валов:

— Для меня «Кировская правда», с одной стороны – легенда, газета моих родителей, а с другой – современное издание с яркой версткой и отличным сайтом. Это говорит о найденном балансе традиций, современных тем и технологий. Публикуется много интересных и актуальных деловых материалов. Много тем, посвященных истории Вятского края, культуре. Материалы читаю в основном на сайте. Чаще всего заглядываю в рубрику «Интервью», где размещаются беседы с известными людьми, с действующими руководителями.

Например, на днях с удовольствием прочитал интервью Анны Шакиной – директора Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых о сегодняшней жизни нашего музея…

Желаю газете – всех благ и дальнейшего развития!

(kirovpravda.ru)

Почему раньше было опасно гулять по городу с крашеными волосами

Дмитрий Бушуев, капитан команды КВН «Вятка»:

— К нам ещё только приходит культура спокойного отношения к свободе чужого самопроявления. Я застал те времена, когда за серьгу в ухе можно было «отхватить» где-нибудь на Филейке. Да ещё как «отхватить»! А парень с крашенными волосами во время часовой или сорокаминутной прогулки по городу обязательно бы нарвался на недовольную компанию, которая бы поинтересовалась: «А чё?.. Зачем покрасился?»

Совсем недавно обязательно находился кто-нибудь, кто воспринимал твоё самопроявление — не такое, как у всех — очень враждебно. Сейчас ситуация меняется. И на улицах города можно увидеть, как ярче стали самовыражаться молодые кировчане.

(проект «Вятка с любовью», vk.com/butina_maria)

«Фигурное катание — субъективный вид спорта»

Оксана Домнина, вятская фигуристка, бронзовый призёр Олимпиады-2010:

— Считаю, что российские танцевальные пары вполне могут сегодня претендовать на золотые медали уже ближайшей Олимпиады. Просто держим кулачки и верим. Почему нет?

Хотя тут существует очень тонкая грань: главное — нигде не ошибиться. Первая тройка-пятерка ведущих пар катается примерно одинаково. Победит тот, кто не ошибётся, сделает всё по элементам, у кого нервы не сдадут. Очень много факторов должно сложиться для победы…

Но, если смотреть глобально, то, по моему мнению, фигурное катание всегда было, есть и будет субъективным видом спорта. Всё равно в жюри сидят судьи — они тоже люди. Где-то +3 поставили, где-то -3. Вот вам и разрыв между спортсменами.

(sports.ru)

Загадка двух старинных черепков

Алексей Фоминых, режиссёр, историк:

— На склоне оврага Засора, рядом с аркой Вятского кремля после дождя заметил два интересных черепка. Сначала и поднимать-то не собирался… Датировать их можно XVII-XVIII вв. Один был весь в печном нагаре, что говорит о его долгом использовании в быту. А может это следы пожара? Известно, что деревянный Хлыновский кремль не раз горел, особенно сильно в 1700 году, когда обуглились даже деревянные конструкции под землёй. Другой кусочек прошлого оказался поинтереснее…На нём остались следы рук хлыновского гончара. Когда на гончарном круге мастер выводил венчик сосуда, на нём в глине отпечатался след его пальца и ладони. Этот человек жил на хлыновском посаде 300 или даже 400 лет назад. Скорее всего это всё — что от него осталось в истории…

(страница во «ВКонтакте»)

QR-код поможет вернуться домой

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

— Жители Кировской области продолжают заботиться о своих близких, имеющих расстройства памяти, и оформляют для них специальные значки с QR-кодом. Для нас важно, что этот проект востребован и что, самое главное, он показал свою эффективность. Неоднократно эти значки действительно помогали пожилым людям в экстренной ситуации. Раньше, чтобы человек мог получить помощь, если потеряется, родственники вкладывали ему в одежду или документы записки с адресом или номером телефона близкого человека. Благодаря такому значку с QR-кодом помочь человеку, стало проще.

(kirovreg.ru)