Блог его знает: благоустройство, повышенная стипендия и возрождение педвуза

Киров преображается: о современных элементах благоустройства

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Город Киров преображается! В 2019 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» мы благоустроили набережную тренера Пушкарёва в Нововятске. Были снесены аварийные деревья, выполнена планировка территории, проведены работы по благоустройству существующих и созданию новых пешеходных дорожек, высажены зелёные деревья и созданы новые газоны.

Также оборудован пандус для маломобильных жителей, при пересечении пешеходных покрытий использовалась тактильная плитка для слабовидящих. С использованием современных элементов благоустройства сделано наружное освещение территории, в том числе с подсветкой пешеходных дорожек, оборудованы места для детской и спортивных площадок, установлены современные малые архитектурные формы.

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Кто из кировских студентов получит повышенную стипендию

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Одним из получателей стипендии правительства РФ стал магистрант Института химии и экологии Илья Башарин. Ещё будучи третьекурсником, он вместе со своим коллегой защитил проект по созданию противоскользящего средства для обуви. За разработку молодые ученые получили гранты Президента и Фонда содействия инновациям. На эти средства работа была продолжена и создан промышленный образец средства – спрей «Нескользин».

Ещё один стипендиат – Гунель Кишиева. Девушка учится на 1-м курсе магистратуры и имеет ряд публикаций в научных изданиях всероссийского и международного уровня.

Повышенную стипендию получит также Максим Загоскин. Максим – студент 3-го курса Института химии и экологии. Заниматься исследовательской деятельностью он начал год назад».

(t.me/kirovp)

Как идёт подготовка к отопительному сезону

Игорь Селезнёв, министр строительства, энергетики и ЖКХ:

– Во всех муниципальных образованиях Кировской области составлены и утверждены графики выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду. Министерство контролирует их исполнение.

В случае возникновения трудностей силами министерства применяются соответствующие меры. Качественная подготовка позволит своевременно начать отопительный сезон и обеспечить его успешное прохождение.

(kirovreg.ru)

Чем «Дружба» отличалась от других кинотеатров Кирова

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

– 60 лет назад в Кирове был открыт кинотеатр «Дружба». 1 августа 1961-го первой продемонстрированной здесь лентой стал «Вольный ветер» с Александром Лазаревым и Надеждой Румянцевой. Зал «Дружбы» вмещал 300 мест. Кинотеатр (в отличие от «Октября» и «Победы») был построен по новому типовому проекту, который отличался от прежних тем, что зрители ожидали сеанса не в просторном фойе, а в распределительных кулуарах, расположенных в коридоре между зрительным залом и застеклённой «стеной» кинотеатра. По такому же проекту на рубеже 1950-1960-х в Кирове были построены кинотеатры «Восток», «Мир», «Алые паруса» и т.д.

За первые 10 лет кинотеатр посетило более трёх миллионов человек. «Дружба» смогла сохранить свой статус популярного кинотеатра и в постсоветский период, когда в 1990-е она осталась единственным муниципальным кинотеатром, а «конкуренты» («Восток», «Мир», «Победа») сменили формат и перестали показывать кино.

(страница «Пешком по Вятке» во «ВКонтакте»)

Педагогический вуз для Кирова: о самом важном моменте

Владимир Сизов, доктор экономических наук, профессор – о возможном возрождении в Кирове педагогического вуза:

– Возвращение педагогического университета в качестве самостоятельного вуза – возможно, необходимо и, безусловно, это рано или поздно свершится… Пока не берусь спрогнозировать когда состоится разъединение вузов и состоится ли вообще, поскольку педагогический вуз может быть создан и принципиально заново или придти в Киров, например, в качестве филиала какого-то столичного педагогического университета – вариантов много. Важно одно: это должен быть самостоятельный вуз, в котором преподают и руководят учебным процессом и вообще вузом – ПЕДАГОГИ!!! Почему-то в голову никому не приходит поставить во главе, к примеру, Медицинского университета, инженера или экономиста. Почему бы это? Специфика? А вот в педагогике этой специфики «завались»…

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