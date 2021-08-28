Блог его знает: чемпионат по киберспорту и книга земляка на Шри-Ланке

72 дворовых территории благоустроят по федеральному проекту

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— В регионе продолжаются работы по благоустройству. Всего в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустроить не менее 66 общественных пространств и 72 дворовых территорий в 31 муниципалитете Кировской области.

Часть этих работ уже выполнена. Так, раньше запланированного срока завершено благоустройство дворов в Кирове на ул. Олега Кошевого 1 и 1а. Здесь заасфальтировали междворовые проезды, сделали пешеходные дорожки и автопарковку, а также поставили новую детскую площадку.

Всего за четыре года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кировской области уже благоустроенно 667 дворов и 351 парков и скверов.

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Регион может принять чемпионат по киберспорту мирового уровня

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

— Как и обещал, встретился с руководителями сети компьютерных клубов в Кирове. Продолжили разговор о планах по проведению чемпионатов Всероссийского и мирового уровня по киберспорту в нашем городе.

У Андрея Михеева и Павла Шапкина накоплен немалый опыт в организации подобных соревнований, в том числе, и за рубежом. Молодые предприниматели поделились своим видением развития в регионе индустрии компьютерного спорта, в котором могут реализовать себя тысячи кировских ребят, как на любительском, так и на профессиональном уровне.

Наши спортсмены способны конкурировать с профессионалами мирового уровня, в том числе, благодаря подобным пространствам — киберклубам, где молодежь раскрывает свои таланты.

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Как найти вятские пункты вакцинации на карте 2ГИС

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«В Кировской области на карту 2ГИС нанесена информация о 71 стационарном пункте вакцинации. Данные обновляются на системной основе.

Для того, чтобы найти нужный вам пункт, потребуется зайти на сайт 2gis.ru либо установить приложение 2ГИС на смартфоне. Затем в строке поиска введите: «вакцинация от COVID-19». После этого откроется список доступных пунктов вакцинации. Воспользовавшись кнопкой «Фильтры», можно выбрать точку рядом с вами, отобразить пункты вакцинации, которые работают сейчас либо в определенное время (которое вы укажете). Кроме того, на картах отображается вход в пункт вакцинации.

(t.me/kirovp)

Вятская фигуристка стала Анной Карениной: как это было

Оксана Домнина, вятская фигуристка, бронзовый призёр Олимпиады-2010:

— Анна Каренина, которую я сыграла в новом спектакле Ильи Авербуха, — безусловно моя самая главная роль за всё время участия в ледовых шоу. Очень благодарна Илье за этот образ и за роли в других представлениях («Морозко», «Волшебник из страны Оз»), в спектаклях «Ромео и Джульетта» и «Кармен». Там я играла не главных героинь, поэтому сейчас я счастлива, что мне доверен такой образ. Было очень волнительно, безумно. Перед премьерой сидела и не понимала, что со мной происходит. Вроде всё нормально, всё готово, всё должно сложиться, а внутри всё колыхалось. Но ничего, вышла на лед и — всё хорошо. Это нормально, точно так же было и на соревнованиях. Ты волнуешься перед выходом на лёд, но как только начинаешь кататься, волнение сразу проходит.

(sport24.ru)

Книгу писателя-земляка читают и на Шри-Ланке

Дмитрий Лиханов, писатель и журналист:

— В шри-ланкийском издательстве «Sayuri Printers and Publishers» увидел свет перевод юношеского романа Альберта Лиханова «Мой генерал» на сингальском языке, на котором разговаривают около 13 миллионов жителей Шри –Ланки.

В своё время эта книга была издана на английском. Так что переводчик романа Махинда Сенараф Джамаг делал перевод на сингальский именно с этого языка, а не с русского оригинала. Надо сказать, что в издании использованы в основном иллюстрации советских, а не местных художников. Также переводчик взял в работу и другие произведения русского писателя: «Обман» и «Уроки музыки». Они будут изданы на Шри-Ланке отдельными изданиями уже в сентябре.

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Кто представит Вятку на конкурсе «Учитель года»

Дина Утланцева, учитель начальных классов средней школы № 16 г.Кирова:

— Конкурс «Учитель года» (его федеральный этап пройдёт в Ростове-на-Дону с 23 сентября по 4 октября) — это, прежде всего, радость и эмоции, это фестиваль самого лучшего в нашей профессии. А ещё — новый вызов для меня, новый взгляд на возможности раскрыть себя.

По условиям конкурса до 5 сентября мне было необходимо создать свою видеовизитку, после чего она будет размещена в личном кабинете участника на сайте конкурса. Также в августе шла подготовка основы будущих уроков, которые будут проводиться в рамках конкурса. В онлайн-формате с конкурсантами прошли встречи с победителями и призерами конкурсов прошлых лет, которые рассказали о том, как подготовиться и успешно выступить на федеральном этапе.

(kirovreg.ru)