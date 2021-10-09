Блог его знает: где самый вкусный кофе и почему Сергей Есенин — «Вятка»

«Врачам – крепкого здоровья и сил!»

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– 4 октября мир отметил Международный день врача. Поздравляю с профессиональным праздником всех докторов. Спасибо вам за ваш нелёгкий, самоотверженный труд.

Сегодня, в условиях распространения коронавирусной инфекции, при огромных нагрузках вы честно исполняете свой долг, не считаясь с усталостью, не оглядываясь на личные интересы. Именно благодаря вашей самоотдаче все медицинские службы продолжают функционировать, люди получают своевременную квалифицированную помощь.

Уважаемые врачи, желаю вам и вашим близким прежде всего крепкого здоровья, сил, терпения, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

(страница во «ВКонтакте»)

О том, где варят самый вкусный кофе

Жанна Агалакова, корреспондент Первого канала во Франции, землячка кировчан:

– Французы не умеют варить кофе. Даже если скажешь: «Очень крепкий», принесут чашку грязной воды. Итальянцы варят фантастический кофе даже на автозаправках, но ничего не понимают в круассанах. Самый аппетитный и хрустящий на вид окажется внутри вялой булкой. Хорошо завтракать в Нью-Йорке. Там знают толк и в кофе, и в круассанах. Правда, не везде, и приходится быть начеку.

Бывает, что на вопрос «Экспрессо у вас есть?», могут бодро ответить «Есть!» и просто плеснуть на донышко бумажного стакана жидкой бурды из бака. Короче, лучше всего дома. «Ещё чашечку кофе, пожалуйста!»..

(страница в Инстаграм)

Почему Сергея Есенина называли «Вятка»

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

– 3 октября 1895 года родился великий русский поэт Сергей Есенин. К сожалению, он не успел побывать в Вятке, хотя о таких гастролях мечтали многие жители нашего города. В тоже время в губернском центре неоднократно выступали и даже жили друзья Сергея Александровича (Пильняк, Мариенгоф, Клюев) и девушки, которые вдохновляли его – Айседора Дункан и Августа Миклашевская.

В дружеском кругу Есенина называли «Вяткой» – за некоторое внешнее сходство с известной на Руси породой лошадей. Нередко, когда после бурных приключений поэт возвращался домой, друзья смеялись: «Бежит Вятка в свое стойло».

(страница «Пешком по Вятке»)

В Кирове расширили список исторически важных зданий

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Ещё 18 зданий в Кирове признаны исторически ценными и градоформирующими. В их число вошли пивоваренный завод Карла Отто Шнейдера (ул. Блюхера, 63), госпиталь времён Великой

Отечественной войны и соседнее с ним здание политехнического техникума на ул. Карла Маркса. В перечень попали также дом Якубовского на Дерендяева, 59, где 110 лет назад был открыт первый в Вятке детский сад. В перечне также дома Лихачевой и Загузина, арестантские исправительные роты на МОПРа, 100 и Карла Либкнехта, 41.

Документ размещен в группе областного управления госохраны объектов культурного наследия. Он расширяет границы исторического поселения и регламентирует высоту застройки в ряде районов Кирова».

(t.me/s/kirovp)

Наталья Исаева: сороковой день…

Евгений Ланцов, главный режиссёр Кировского драматического театра:

– Наталья Исаева… Масштаб этой утраты мы сознаём медленно, час за часом, и осознаем полностью ещё нескоро. Кем она была для каждого из нас? Кем она была для нашего города, для всей вятской земли, земли, которую она по праву считала своим домом?

Настоящая звезда. Настоящая народная актриса. Она могла бы составить честь и славу любой сцене нашей страны. Любому городу. Лучшие столичные сцены – не исключение. А она служила Вятке.

Служила неистово и верно. 38 лет. Около 100 ролей. Она подлинно, по-настоящему любила зрителей, свою кировскую, вятскую публику. Не потребительской любовью, как иногда бывает у артистов, а любовью жертвенной – публике своей Наташа Исаева служила… Настоящая прима, многолетняя звезда Кировской сцены. Уже прошло 40 дней со дня её ухода.

(страница во «ВКонтакте»)