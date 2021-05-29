Блог его знает: голосуйте за «свой» парк, известные кировчане о «Кировской правде» и чепчане готовят зубную пасту для МКС

Осталось три дня, чтобы проголосовать за объекты благоустройства

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– За четыре года по проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе уже благоустроено более тысячи объектов. В этом году на единой платформе 43.gorodsreda.ru/ можно проголосовать за благоустройство: это могут быть и ваши любимые парки, скверы, площади, набережные.

Выбрать парк или пешеходную дорожку, которую, по вашему мнению, необходимо благоустроить, можно до 30 мая. Присоединяйтесь!

(страница во «ВКонтакте»)

«Читаю «Кировскую правду»: известные кировчане о газете

Светлана Шумайлова, директор КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»

– В «Кировской правде» мне было интересно прочесть про пасхальный фестиваль, когда в Киров приезжал всемирно известный дирижёр Валерий Гергиев. Я с удовольствием сравнила свои ощущения от фестиваля со впечатлениями журналистов «КП», которые подготовили репортаж об этом мероприятии.

Поскольку мне интересны публикации на темы об искусстве, то хотелось бы, чтобы в издании было больше анонсов различных культурных мероприятий. По моему мнению, «Кировская правда» играет важнейшую роль в общественно-политической жизни области, поскольку это издание является официальным источником информации о работе органов власти.

(сайт kirovpravda.ru)

Взрыв на «Трудовых резервах»: загадки остаются

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

– Исполнилось 53 года трагедии на стадионе «Трудовые резервы». Расположенный в овраге возле Трифонова монастыря стадион был некогда одним из лучших в городе Кирове. В 1950 – 1960-х здесь проходили регулярные футбольные матчи, соревнования легкоатлетов, конькобежцев, массовые мероприятия. Взрыв пиротехники, произошедший 25 мая 1968-го, фактически уничтожил стадион и искалечил жизни многих его гостей.

До сих пор дискуссионным остаётся вопрос о количестве жертв трагедии. С первой минуты после взрыва в городе стали говорить о сотнях (а то и о тысячах) погибших.

Однако исследователь В.И. Манылов полагает, что материалы уголовного дела это не подтверждают, такой же позиции (умерло только 39 человек) придерживаются и ветераны силовых структур, считающие, что смуту 52 года назад внесли «клеветнические сообщения» иностранных радиостанций…

(Страница проекта «Пешком по Вятке» во «ВКонтакте»)

О «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции

Алексей Сухих, и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области:

– Законопроект, о котором сейчас говорят (в соответствии с ним иностранные компании, которые в сутки посещают более полумиллиона российских пользователей, должны будут открывать в России филиалы) направлен, в первую очередь, на регулирование деятельности гигантских транснациональных ИТ-компаний, действующих на территории РФ, сервисами которых пользуются российские граждане.

На мой взгляд, важно и правильно осуществлять контроль их деятельности на территории Российской Федерации, в российском правовом поле. Такой подход, безусловно, расширяет возможности отстаивания прав россиян в случае возникновения спорных моментов.

(страница kirovreg43 во «ВКонтакте»).

Чепчане готовят зубную пасту для МКС

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Оказывается, на заводе в Кирово-Чепецке производят съедобную зубную пасту для космонавтов. Необычный продукт поставляют и в другие страны, рассказали сотрудники кировского детского космического центра имени В.П. Савиных.

То, что космонавты едят из тюбиков общеизвестно. Однако кроме условий невесомости на станции мало воды. В результате в конце XX века специалисты придумали выход: астронавт почистит зубы гелем и проглатывает его. Видимо, по примеру детсадовцев».

(t.me/kirovp)

Что изменится в кировском парке «Аполло» в июне

Руслан Мамедов, кировский шоумен и блогер:

– Мы торопимся сделать родному городу подарки. К 1 июня в парке «Аполло» будут перекрыта заново сцена амфитеатра и подстрижена трава. Парк будет готов к первому массовому мероприятию посвященному Дню Защиты детей (0+).

К 5 июня будет полностью готов Верстовой столб (у главпочтамта). 12 июня на День Города и День России так же будет в парке «Аполло» программа.

Будет обновлен и покрашен памятник «Урок труда», который стоит в парке. В ближайшее время начнём работу по разборке старых обвалившиеся построек («графских развалин») в парке и организации настоящей мастерской. Как же в парке без мастерской?..

Приступили к наброскам полного дизайна парка со специалистами, что бы в уже существующих границах и инфраструктурных решениях привести его к единообразию и более комфортному состоянию.

(со страницы во «ВКонтакте»).