Блог его знает: как маршал Блюхер на Вятке жену «умыкнул» и как оформят Киров к Новому году

Что необходимо для смягчения ограничительных мер

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Кировская область вышла в лидеры по темпам вакцинации в России. Благодарю жителей региона за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих!

Мы видим, что те меры, которые были приняты у нас – соблюдение всех необходимых санитарных норм, QR-коды – показывают свою эффективность. Я дал поручение руководству правительства области и оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер в регионе.

С учётом роста числа вакцинированных и тенденции к стабилизации заболеваемости с 29 ноября МФЦ принимают посетителей по предварительной записи и при условии строгого соблюдения всех санитарных правил, разработанных Роспотребнадзором и министерством здравоохранения: соблюдение масочного режима, санитарной дистанции, обязательной обработки рук антисептиками, регулярной дезинфекции помещений.

Для того, чтобы ввести послабления и в других сферах, необходимо не только не снижать темпы вакцинации, но и увеличивать их.

(страница во «ВКонтакте»)

Как маршал Блюхер на Вятке жену «умыкнул»

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

— В ноябре отмечается день памяти Василия Блюхера, маршала Советского Союза, первого кавалера ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды. С деятельностью Блюхера связана оборона Вятки от «белых» войск Колчака в период Гражданской войны.

Василий Константинович прибыл в Вятку 3 апреля 1919 года. Жил в доме на улице Орловской (д. №18). За короткий промежуток времени Блюхер превратил Вятку в укреплённый лагерь, причём, укрепрайон был разделён на 4 участка.

Сохранились интересные подробности пребывания Блюхера в Вятке. Например, его часто видели в губернской библиотеке и библиотеке им. Пушкина где Василий Константинович читал книги по инженерному делу и фортификации. Несмотря на постоянную занятость на работе Блюхер посещал и светские вечера. Бывал в домашнем салоне Таисии Шураковой на музыкальных вечерах. Пользовался популярностью у вятских девушек и даже «умыкнул» из наших мест невесту. Летом 1919 г. в Вятке он влюбился Галину Покровскую, которая работала регистратором и машинисткой. В последствии Галина родила Василию троих детей.

(страница в Facebook).

Почему главному врачу важно быть практикующим хирургом

Согомон Аракелян, главный врач «Больницы скорой медицинской помощи», депутат ОЗС:

— Руководитель больницы — не только управленец и хозяйственник, но и наравне с этим врач. Я являюсь практикующим хирургом и это помогает видеть процессы, происходящие в учреждении, с позиции сотрудника.

Операция — всегда работа целой команды медицинского персонала. Здесь очень много зависит от слаженности и компетенции каждого. В нашей больнице каждый сотрудник нацелен на постоянное совершенствование результатов своей работы, внедрение новых технологий. Благодарю коллег за знание дела и эффективную работу!

В Больнице скорой медицинской помощи круглосуточную экстренную и плановую помощь пациентам оказывают три хирургических отделения на 140 коек. Ежедневно хирургами проводится от 8 до 15 операций.

(страница во «ВКонтакте»).

Как оформят к Новому году столицу региона

Телеграм-канал «Кировской правды»:

— На сайте госзакупок появился аукцион по выбору подрядчика на оформление Кирова к Новому году – 2022. Стоимость контракта 9 812 200 рублей.

По условиям торгов, подрядчику предстоит установить новогоднюю ель, световые композиции с цифрами года «2022» и «Звезды», композицию «Дед Мороз и Снегурочка», две горки для малышей и подростков «Ладья» и «Жар-птица».

Ряд украшений останутся с прошлого года – например, оформление фонтана. Традиционно будут подсвечены гирляндами и прожекторами деревья и здания драмтеатра и ВятГУ. Итоги аукциона будут подведены 7 декабря, а работы выполнены до 25 числа последнего месяца года.

(t.me/s/kirovp)

Кировчанка выиграла миллион во всероссийском конкурсе

Алина Попова, студентка, выигравшая 1 миллион рублей во всероссийском конкурсе «Твой ход»:

— С уверенностью могу сказать, что конкурс «Твой ход» — крутая площадка для реализации возможностей каждого студента! Для меня он стал ориентиром, который помог определиться, в какой сфере и какими способами я буду развиваться. Отмечу, что главным осознанием на «Твоём ходе» было то, что социальные сети и медиа сегодня позволяют развивать свои навыки, встречаться и взаимодействовать со специалистами из самых разных сфер. Три дня в Сочи подарили мне море незабываемых эмоций и ещё больше новых интересных знакомств с разных уголков нашей страны. Участие в конкурсе такого уровня — это бесценный опыт, который в дальнейшем, я уверена, мне пригодится.

(kirovreg.ru)

Кировская история, которая удивила популяризатора науки

Ася Казанцева, научный журналист, популяризатор науки, участница кировского фестиваля науки «Кстати»:

— В Кирове меня успели свозить на фабрику игрушек «Весна», где рассказали, что а) целлулоид образуется как побочный продукт при производстве пороха, б) в войну в город Киров эвакуировали 40 тысяч ленинградских детей. А в 1942 году здесь открыли фабрику игрушек. В 1942-м!Фабрику игрушек!.. Она действительно делала игрушки, ну, и немного детской одежды. Сейчас она выпускает миллион кукол в год. Примерно все наши детские куклы были отсюда.

Это, кажется, довольно потрясающая история о том, как жизнь и любовь в конечном итоге всегда побеждают боль и смерть. И как даже посреди ледяного ада они есть, и как именно там они особенно нужны.

(страница в Инстаграм).