Блог его знает: какое приключение можно пережить только на Вятке

Где на Вятке появятся новые крытые катки

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– В 2021 году в рамках проекта «В центре внимания район» с коллегами из правительства провёл рабочие выезды в 19 районов Кировской области, в нескольких из них жители обратились с просьбой уделить внимание развитию как профессионального спорта, так и массового катания на коньках детей и взрослых.

Как и обещал, вместе с региональным минспорта проработали этот вопрос. В 2022 году планируем возвести четыре крытых катка – в Кирове, Омутнинске, Яранске и Слободском.

Для разработки проекта запланированы выезды подрядчика совместно с минспорта и минстроем на места будущего строительства. На ледовых аренах смогут заниматься фигуристы и хоккеисты, а активно отдыхать здесь смогут местные жители.

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В Кирове Гребенщикову подарили «дворянскую» игрушку

Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института:

– Впервые с доковидных времён сегодня в городе состоится долгожданный концерт Бориса Гребенщикова (на фото) и группы «Аквариум». Маэстро в ударе, так что уверен, что встреча будет замечательной. Встретимся в филармонии!

Попили чайку с гостем. Подарил «дворянскую» игрушку. Её промысел появился и существует в Яранском районе Кировской области и неразрывно связан с народным мастером Ниной Михайловной Колчиной, которая возродила и фактически создала дворянскую игрушку в нынешнем, современном виде.

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Кировский путешественник отправляется в «закрытую» страну

Андрей Пушкарёв, генеральный директор компании Imlight, вятский путешественник:

– 2022 год набирает обороты, пора собираться в новое путешествие. Нас ждёт самая большая страна Африканского континента – Алжир! Родина Ива Сен-Лорана и Зинедина Зидана! Если визу в Чад я получил за 20 минут, то за алжирскую визу пришлось попыхтеть. Сначала нам вообще отказали, сообщив, что страна закрыта, туристические визы не выдают, но благодаря нашим друзьям из Испании и партнёрам из Алжира удалось получить разрешение. На входе в посольство встретили серьёзно – предложили сдать телефоны. Документы подали без проблем, а через неделю получили долгожданную отметку! Путешествие по жизни продолжается!

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Управляющим компаниям на заметку: что влияет на появление сосулек

Сергей Улитин, руководитель Общественной палаты Кировской области и Центра общественного контроля в сфере ЖКХ:

– Управляющим компаниям необходимо обратить внимание на состояние теплоизоляции крыш, ведь данный факт напрямую влияет на появление сосулек. Эти работы можно провести и в рамках текущего ремонта, и при капитальном ремонте крыши можно предусмотреть в проекте прокладку изоляционного материала.

(страница «Правительство Кировской области» во «ВКонтакте»)

Жизнь «здесь и сейчас»: хорошо или плохо?

Пётр Машковцев, настоятель Спасского собора в городе Кирове:

– В последнее время модным стало выражение, что «жить надо здесь и сейчас», уметь наслаждаться каждым мгновением своей жизни. Ведь прошлое уже прошло, будущее ещё не настало, остаётся только здесь и сейчас.

Есть ли какая польза от такой установки на жизнь? Какой смысл ловить каждое мгновение, когда уже через мгновение оно исчезнет и больше никогда не вернётся? Такой жизненный принцип обретает свой смысл только при одном условии: если мы поймём, что в каждое мгновение своей жизни мы не просто проживаем свою жизнь, но создаём свою будущую.

Наша вечная будущая жизнь складывается как раз из таких вот мгновений, а именно из того, что мы вкладываем в каждое это мгновение – любовь или ненависть. Если мы бездумно просто проживаем каждое «здесь и сейчас», пытаясь уловить хоть какое-то сиюминутное удовольствие, то мы создаём в самих себя пустоту, ту самую пустоту, которая встретит нас в вечности. И наоборот: наполненное «здесь и сейчас» добротой и милосердием создаст вечность света и радости.

(страница в Facebook)

Какое приключение можно пережить только на Вятке

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Дымковская игрушка стала участником проекта Russia Beyond «Россия: 85 приключений». Цель проекта – рассказать об уникальных приключениях, которые можно пережить только в конкретных уголках нашей страны. В коротких роликах рассказывается о том, как добыть дикий мёд в Башкирии, разгадать послание с ковра в Ингушетии, заблудиться в заколдованном лесу под Рязанью и овладеть искусством богатырского боя под Орловом.

Недавно на сайте проекта появился ролик и про Кировскую область. В наших краях туристы могут расписать дымковскую игрушку. Как это сделать, показано в коротком сюжете.

«Узнайте, как создаётся один из самых известных предметов народного творчества в России: от лепки и обжига до кропотливой работы мастерицы с кистью и сусальным золотом», – говорится на сайте проекта».

(t.me/s/kirovp)