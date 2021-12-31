Блог его знает: кому Дед Мороз принесёт планшет, а кому розовый самокат

Каких успехов добились школьники из подшефного класса губернатора

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– В преддверии Нового года встретился с ребятами из своего подшефного 4 «В» класса школы № 26. Поздравил учеников с наступающим праздником и вручил новогодние подарки.

Внимательно слежу за их достижениями: школьники не только хорошо учатся, но и активно принимают участие в олимпиадах и конкурсах, спортивных соревнованиях. Например, на областных соревнованиях по самбо Иван Мосин занял 1 место в своей весовой категории, а Аня Мартынова стала третьей на соревнованиях по художественной гимнастике, которые проходили в Ярославле. Уверен, в следующем году результаты будут еще выше!

(страница во «ВКонтакте»).

«Следить» за жизнью учителя бывает полезно

Евгения Перехрист, учитель русского языка и литературы в Гимназии им. А. Грина:

– В период обучения в магистратуре мне посчастливилось пройти стажировку в школе города София в Болгарии. Уроки я проводила на двух языках: русском и английском. Чтобы было легче поставить произношение трудных слов, я… начала петь. Так, увлечение пением и зародилось. По сей день продолжаю выкладывать короткие творческие видео в инстаграмм.

Могу сказать, ученики всегда «следят» за жизнью учителя. Например, они в курсе моего увлечения спортом. Многие ребята даже восприняли это как призыв вести здоровый образ жизни – последовали за мной. Работа в зале – это постоянное совершенствование, проверка своих физических возможностей, стремление к новым высотам и результатам. И, когда знаешь, что на тебя смотрят, ты являешься примером, то это лучший мотиватор для любой работы.

(kirovpravda.ru)

Певцы, которых россияне не хотели бы видеть на своём корпоративе

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Среди российских соискателей работы, в том числе и среди кировчан, служба исследований hh.ru провела опрос, чтобы выяснить, каких современных российских музыкальных исполнителей люди хотели бы увидеть на своём новогоднем корпоративе.

Лидирует вариант ответа «никаких». И то верно, многие, наверняка, и сами за праздничным столом спели бы не хуже. А среди музыкантов желанными гостями стала бы группа «Би-2» – видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы 14% опрошенных. Вторая по «желанности» – группа «Руки вверх».

А вот, кого жители страны не очень-то хотели бы видеть на новогоднем корпоративе: Николай Басков, Оля Бузова, группы «Тату» и Iowa. Они набрали лишь по 1% голосов респондентов. Также непопулярными оказались Киркоров и группа «Виагра».

(t.me/s/kirovp)

«С днём рождения, Бояртаньян!»

Валерий Фокин, поэт и журналист:

– И снова к дате: 26 декабря – день рождения главного советского мушкетёра Михаила Боярского, которые в смутные годы (в отличие от многих своих коллег по актёрской профессии) не запятнал свою мушкетёрскую честь.

Он не дёргался влево-вправо, не агитировал уж слишком активно ни за тех, ни за этих, не оскорблял прежних кумиров, не призывал истово ко всеобщему покаянию, не унижал советское прошлое, тот самый ненавистный некоторым «совок».

Может, я что-то про него не знаю? Но он не вызывает во мне резкого отторжения, даже своими одами «Зениту» (я-то сам за «Спартак»!). И общался он со мной (на старом фото я по правую руку от него – с блокнотиком, диктофонов портативных ещё не было) душевно, без тени высокомерной «звёздности». И день рождения у нас, при том, что оба с одного года, на одной неделе… С днём рождения, Бояртаньян!

(страница в Facebook)

Кому Дед Мороз принесёт планшет, а кому розовый самокат

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

– Традиционно вместе с коллегами из правительства участвую во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка Желаний», которой дал старт глава региона Игорь Владимирович Васильев. С ёлки сняла два новогодних шара с пожеланиями детей -трёхлетней Виктории, которая мечтает о розовом самокате и восьмилетней Алисы, попросившей в подарок у Деда Мороза на Новый год планшет.

И ещё два новогодних шара с елки желаний были от пожилых людей… Также, сохраняя новогоднюю традицию, мы с коллегами поздравим и вручим подарки нашим воспитанникам из социально-реабилитационного центра «Вятушка», детского дома «Родник» и отделений временного пребывания при комплексных центрах. Новый год – это возможность стать настоящим волшебником для тех, кто верит в чудо.

(страница в Facebook)

Кого не возьмут в спасатели

Константин Десятов, спасатель областной пожарной охраны:

– К своей работе мы приспособлены. Заранее отсеиваем людей, которые не готовы к спасению жизней: имеют какие-то фобии, например. Основа работы спасателя – профессионализм. Только это поможет справиться в критической ситуации. Спасти и передать медикам – третьего не дано. Мне вспомнились строки стихотворения, которое, как мне кажется, отражает всю суть нашей профессии: «Он – спасатель, а это такая работа – Это риск и тревоги бессонных ночей. Это опыт, добытый и кровью, и потом, это жизни спасённых людей. Снова взорванный дом, кубометры бетона. Сроки вышли давно, службам дали отбой. Только он весь напрягся: не слышно ли стона. Вдруг остался внизу ещё кто-то живой…»

(страница «Правительство Кировской области» во «ВКонтакте»)