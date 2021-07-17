Блог его знает: летний хоккей и тест на вежливость в Кирове

«Фальшивыми документами не сформировать коллективный иммунитет»

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Полиция Кировской области выявила сайты, на которых кировчанам и жителям других регионов России предлагали купить поддельные медицинские документы. Это преступление против наших граждан. В конечном итоге люди обманывают сами себя.

Таким образом они ставят под угрозу свою безопасность и безопасность своих детей, близких. Фальшивыми документами не сформировать коллективный иммунитет, необходимый для победы над коронавирусом.

(Страница во «ВКонтакте»).

В Киров придёт летний хоккей

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Хоккеисты кировской «Родины» 1 августа проведут первый матч в новом сезоне.

В этот день в рамках предварительного этапа Кубка России они встретятся с московским «Динамо».

Игры группы «Запад» пройдут в Ульяновске. Помимо «Родины» и динамовцев, в неё вошли местная «Волга», «Строитель» (Сыктывкар), «Ак Барс-Динамо» (Казань), «Старт» (Нижний Новгород) и «Мурман» (Мурманск) и «Водник» (Архангельск).

Команды группы «Восток» сыграют в Кемерове. В следующий этап выйдут по две лучшие команды».

(t.me/kirovp)

Областной центр прошёл «тест на вежливость»

Максим Сергеев, блогер, участник проектf «Блог-Тур «Путешествуем по России»:

— Мое хобби приезжать в незнакомый город и просто ходить по дворам, проверяя вежливость его жителей. Я здороваюсь с незнакомцами и проверяю их таким образом.

В Кирове сегодня утром 9 из 10 жителей ответили мне на приветствие. Многие подолгу останавливались и общались со мной. Это такая редкость в наше время и огромная ценность! В Кирове живут отзывчивые добрые люди и это главное, чем вы можете гордиться.

(instagram.com/maxim_sergeev)

«Пешком по Вятке»: проекту уже больше 8 лет

Антон Касанов, историк, автор экскурсий «Пешком по Вятке»:

— 10 июля – день рождения проекта прогулок-экскурсий «Пешком по Вятке». Самая первая прогулка состоялась 10 июля 2013 года. Тогда погулять по улице Спасской собралось около 40 человек. Идея заключалась в том, чтобы через небольшие полуторачасовые экскурсии показать, как может новыми, необычными красками раскрыться история тех мест, которые вы видите в городе каждый день.

В итоге проект существует уже более восьми лет! За это время помимо экскурсий авторы «Пешком по Вятке» издали два путеводителя, создали линию футболок с вятскими принтами, сделали самобытный сайт по истории Вятки, проводили лекции, экскурсии и делали многое другое. Наш проект объединяет добрых, умных, искренних, любящих свою Родину людей разных поколений и возрастов. Прогулки обязательно будут продолжаться до тех пор, пока они будут нужны и интересны кировчанам.

(страница в Facebook)

«Среди заболевших увеличивается количество людей молодого возраста»

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

– Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции напряженная. Сегодня лечение от коронавируса проходят около 11 тысяч человек. Число заболевших не просто растёт, среди них увеличивается количество людей молодого возраста. Из привитых через реанимацию прошёл только один пациент. Количество тяжелых пациентов увеличивается, и сохраняется тенденция к снижению возраста госпитализированных. Зафиксированы летальные случаи в возрасте от 27 до 40 лет.

(kirovreg.ru)