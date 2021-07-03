Блог его знает: «Нескользин», прививка и интересная находка на берегу Вятки

Губернатор рассказал о новых подходах к благоустройству

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Благоустройство должно вестись синхронно с капитальным ремонтом домов. Чтобы человек, выходя из квартиры, видел хороший двор, отремонтированную дорогу, удобный тротуар, сквер, красивый фасад дома. Принято решение о применении комплексного подхода при развитии территории жилой застройки. Подготовлена часть нормативно-правовых актов. Любая территория должна быть обеспечена садиками, школами, поликлиниками, дорогами, парковками, скверами, а не просто застроена жилыми домами».

(страница «Правительство Кировской области во «ВКонтакте»).

В Кирове изобрели «Нескользин», защизающий от падений

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«В конце июня отмечается День изобретателя и рационализатора. Поздравим этих умных и находчивых людей, которые облегчают нам жизнь. В частности, студентов ВятГУ, придумывающих очень полезные вещи. Последние их разработки – это водоотталкивающий спрей и «Нескользин» для обуви. Благодаря спрею можно не опасаться промокнуть под дождём. А «Нескользин» – находка для нашей зимы, способная защитить жителей Кировской области от гололёда. Конечно, сейчас это не актуально – жара и солнце… Но смотрим в будущее, друзья. Лето, увы, не вечно».

(t.me/kirovp)

«Прививка – шанс защититься от кошмара»

Юлия Афанасьева, телеведущая:

«Последние полторы недели горько сожалею об одном: вовремя не сделала прививку от ковида. С одной стороны, я не отношусь к антипрививочникам, с другой – наша прививка не вызывала у меня большого доверия, с третьей – я думала, «привьюсь чуть позже, сейчас некогда». Что в итоге? В итоге я заболела…

«Всего» 25 процентов поражения лёгких, но ты не можешь вдохнуть полную грудь воздуха, как будто существуешь в разреженном пространстве. Плюс туман в голове, невозможность концентрироваться…

Друзья, не повторяйте моих ошибок, сделайте прививку! Да, прививка тоже не даёт 100% гарантии. Но это – ваш шанс сделать для самих себя хоть что-то, чтобы защититься от этого кошмара. Я сейчас очень жалею, что сама лишила себя этого шанса».

(страница в Facebook)

Сколько 100-балльников уже есть в регионе?

Ольга Рысева, министр образования Кировской области:

«Радует, что, как и в предыдущие годы, у выпускников из Кировской области – высокие результаты на Едином государственном экзамене. В общей сложности на сегодняшний день по результатам ЕГЭ в регионе 70 стобалльных работ. В текущем году в контрольно-измерительных материалах Единого государственного экзамена не было существенных изменений. Высокие баллы, которые демонстрируют наши выпускники, ещё раз подтверждают, что экзамены оценивают результаты всего периода обучения в школе.

Наибольшее количество 100-балльных работ – у выпускников Кировского лицея естественных наук, Кировского физико-математического лицея, экономико-правового лицея, Вятской гуманитарной гимназии».

(kirovreg.ru)

Рабочий с молотом из прошлого: интересная находка на берегу Вятки

Алексей Фоминых, режиссёр, исследователь вятской истории:

«Прогулки в отпуске по берегу Вятки богаты на сюрпризы. Вода значительно отступила и река как бы возвращает то, что когда-то забрала у людей. Вот например, интересная монета номиналом 20 копеек. Рабочий с молотом держит щит, на другой стороне герб СССР. Монета 1931 года, ей уже за 90 лет! А сохранилась в слое сырой глины весьма неплохо.

Что можно было купить на эту монету? Начало 1930-х – ещё живы отголоски НЭПа. Думаю, мороженное или булку купить можно было. Но по сути мелочь, это первый выпуск из медно-никелевого сплава. До этого в СССР как и в царской России номиналы 10-15-20 коп. чеканились из серебра 500 пробы».

(страница в Facebook).