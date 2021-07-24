Блог его знает: новые школы, вятская печь и кости динозавра

Будут модернизированы 19 км муниципальных теплосетей

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

— Между Кировской областью и ПАО «Т Плюс» подписано концессионное соглашение о модернизации тепловых сетей Кирово-Чепецка. Энергетическая компания вложит 36 миллионов рублей в развитие централизованной системы горячего водоснабжения, предназначенной для теплоснабжения и горячего водоснабжения второго по величине города в Кировской области.

По условиям соглашения, «Т Плюс» берёт на себя обязательства по модернизации 19 км муниципальных тепловых сетей и повышению надежности теплоснабжения жителей Кирово-Чепецка.

Благодаря соглашению будут увеличены темпы перекладки сетей. Работа будет проводиться без повышения тарифа на тепло для населения.

(страница во «ВКонтакте»).

Где в Кирове появятся новые школы

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

— Министерство просвещения РФ одобрило заявку Кировской области в рамках демографической субсидии на строительство 6 объектов: 4 школ и 2 пристроев к существующим образовательным организациям. Уже в этом году, в соответствии с условиями предоставления субсидии федерального бюджета, в Кирове должно начаться строительство всех 6 объектов.

Заказчиком строительства 5 объектов выступает администрация города Кирова, поскольку это будут муниципальные школы. Ещё одна школа на проспекте Строителей будет строится по заказу регионального министерства строительства – здание будет на балансе области и там сможет разместиться физмат лицей.

Благодаря вводу этих школ в Кирове будет создано более 5,5 тысяч учебных мест.

(страница в Facebook)

Как создавался проект вятской печи, ставшей лучшей в России

Константин Сметанин, финалист конкурса «Лучший по профессии-2021» в номинации «Лучший печник»:

— Проект печи для конкурса полностью создавался мною «с нуля». Были подняты книги с описанием особенностей вятской архитектуры, наши народные промыслы. Все это легло в основу проекта, чтобы показать, в том числе, красоту и уникальность родного края. Конечно, финальный этап был очень сложным, так как там были серьёзные критерии оценки работ. Волнение присутствовало до самого оглашения результатов, конкуренция была очень серьезной

Моя победа – результат многолетнего труда. В Кировской области всегда была хорошая печная школа, вятские печники всегда были на высоком счету. Радует, что мы удержали эту планку, Вятская гильдия печников теперь по праву самая сильная по России.

(kirovreg.ru)

В Киров привезли львов со всей области

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Ближайшие два месяца в Кировском краеведческом музее на Спасской можно познакомиться с уникальными вятскими львами. Царей зверей со всей области собрали под крышей музея в рамках проекта «Вятские львы – городские стражи» (0+). Научные сотрудники, работающие в музее, изучили образ львов в архитектуре, скульптуре, народном творчестве и промыслах Вятки. Оказалось, наши местные вариации на тему дикой кошки сильно отличаются от общепринятых.

Они расслаблено лежат на вытянутых лапах, при этом у них добродушное выражение морды и косматая грива с крутыми завитками. Зачастую у вятских «хищников» почти человеческое «выражение лица». Чаще всего львов по примеру европейских городов размещали у входа, отсюда и название выставки, но у нас они «жили» даже в интерьерах деревенских изб».

(t.me/kirovp)

Вятские палеонтологи нашли кости динозавра из юрского периода

Сайт Вятского палеонтологического музея:

«В селе Синегорье Нагорского района сотрудники музея обнаружили остатки скелета морского ящера, обитавшего в юрском периоде. При ближайшем рассмотрении находка оказалась рёбрами и отдельными частями ласт, предположительно принадлежавшими морскому ящеру из группы плезиозавров.

Это уникальная находка для палеонтологии Кировской области! Поскольку находки плезиозавров сами по себе очень редкие и до настоящего времени находили только изолированные кости. Новая находка кировских палеонтологов позволит продвинуться в изучении данной группы животных.

(suminia.com)