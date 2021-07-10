Блог его знает: новый кировский сквер, самая красивая столовая в России и про новые соцвыплаты

Через месяц в городе Кирове появится ещё один красивый сквер

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— В 2021 году областному центру выделено более 203 миллионов рублей, на которые будут благоустроены 36 дворов и 28 общественных пространств. Одно из них — Сквер трудовой Славы. С коллегами из городской администрации проконтролировали, как идут работы в сквере. Дал поручение обустроить здесь аллею трудовых династий и предусмотреть дополнительную подсветку будущей стелы.

Здесь пройдёт комплексное благоустройство: будет создана мемориальная зона со знаком «Город трудовой доблести», появятся центральная аллея, пешеходные зоны, скамейки. Поставил подрядчику задачу — завершить работы в срок, чтобы уже через месяц в Кирове появился ещё один красивый сквер.

Также мы проконтролировали работы во дворе, который в этом году будет благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды». И важно, чтобы все работы по замене инженерных сетей были проведены до того, как здесь будет уложен новый асфальт.

(страница во «ВКонтакте»)

Где находится самая красивая столовая России

Максим Копылов, блогер (Москва-Киров):

— В 25 километрах от города Кирова в небольшом, но гордом посёлке Вахруши можно увидеть самое красивое здание столовой в России. Этот дом с трёхъярусной башней, шпилем и небольшими декоративными башнями по углам крыши был построен в 1908 году по проекту известного вятского архитектора Ивана Чарушина для местной династии промышленников Вахрушевых, чей кожевенный завод был здесь же неподалёку.

Возможно, каждое утро после завтрака из блинчиков с икрой или омлета из 5 перепелинных яиц со свежими томатами и сыром, глава династии поднимался на верхний ярус башни и, попивая кофе, смотрел на рассвет, попутно проверяя: дымят ли трубы его завода? Сегодня здесь едят пирожки дальнобойщики, запивая быстрорастворимым кофе и думают о… О чём там обычно думают дальнобойщики?

История, внешний вид, окружающее пространство и люди (местные и заезжие) — все это в миниатюре, будто в табакерке, здесь олицетворяет историю и вечно извилистый путь нашей огромной страны. А ещё это отличный пример того, как можно совместить несовместимое, да так, что это ещё и будет работать и радовать глаз

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Кому положены новые социальные выплаты

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

— С 1 июля будущие мамы, а также одинокие родители с детьми от 8 до 17 лет могут обращаться за новыми выплатами, инициированными Президентом России. Заявление на выплаты можно подать через портал Госуслуг или обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

На федеральном уровне при установлении новых выплат применён аналогичный подход как при выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Обе выплаты будут предоставляться в случае, если доход на одного члена семьи не превышает 10 710 рублей, то есть величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. В 2021 году будущие мамы будут получать выплату в размере 5720,50 рубля, а одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, в размере 5 530 рублей.

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«Уверен на 100 процентов, что вакцина мне не навредит»

Дмитрий Целищев, директор областного Дворца молодёжи:

— Я часто слышу, что люди не хотят ставить вакцину из-за агрессивной пропаганды. Однако, по моим наблюдениям, агрессивный контекст несут в себе как раз сообщения тех людей, которые высказываются резко против прививок от COVID-19.

Информирование общества – это нормальный механизм, который необходим для большего охвата людей. Представьте, вы создали совершенно новый продукт – как вы будете рассказывать обществу о его качествах?..

Я нормально отношусь к мнениям как сторонников, так и противников вакцинации. Считаю, что это личный выбор каждого. Но для себя решил: если у меня есть даже небольшая возможность способствовать прекращению пандемии, то я сделаю всё возможное для этого. Моей маме 72 года, в настоящее время у меня болеет сестра, я за них очень волнуюсь, как и за людей, с которыми контактирую ежедневно.

Уверен на 100 процентов, что вакцина мне не навредит, зато может помочь иммунитету бороться с заболеванием и предотвратить болезнь у моих близких.

(kirovreg.ru)

На берегу Вятского моря появилась щука из сказки про Емелю

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«В минувшую субботу на родине вятской металлургии — городе Белая Холуница уже в пятый раз прошёл Фестиваль железа. На него традиционно съехались лучшие мастера по работе с металлом, чтобы посоревноваться в умениях и талантах.

Благодаря этому празднику в городе регулярно появляются арт-объекты. Так, в самый первый год мастера сделали и украсили арку для влюблённых возле местного арбата. После этого появился бычок возле краеведческого музея. А нынче Николай Тукмачев подарил горожанам щуку, которая должна исполнять желания.

Её разместили поближе к пруду, она же водный житель. Словно только из бочки вынырнула и сейчас же в пучину Вятского моря уйдёт. Заклинание «По щучьему веленью, по моему хотенью» стало названием нового объекта.

(t.me/kirovp)