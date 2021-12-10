Блог его знает: о бумажных книгах и новогоднем составе с Дедом Морозом

Вятские туристические проекты — в национальном топ-10

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Наш регион вошёл в топ-10 RussianEventAwards. Это рейтинг Национальной премии в области событийного туризма, составленный по итогам работы за последние 9 лет, с 2012 по 2020 годы. Ежегодно на конкурс мы подаём самые крупные и знаковые туристические события региона.

По итогам участия региона в премии в течение стольких лет мы завоевали множество наград. Событийный туризм прочно занимает одну из лидирующих позиций среди других направлений внутреннего и въездного туризма Кировской области.

Считаю, что привлечение крупных знаковых мероприятий в наш регион существенно усиливает его привлекательность для туристов. Всё это позволяет стимулировать малый и средний бизнес, самозанятость населения, создание рабочих мест, повышение объёма налоговых поступлений и, как следствие, улучшение условий жизни жителей региона.

(страница во «ВКонтакте»)

О бумажных книгах в век быстрого потока информации

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– Стартовало знаменательное событие в жизни региона – XХ областные общественно-педагогические Лихановские чтения, основанные нашим знаменитым земляком – писателем Альбертом Анатольевичем Лихановым.

Вручил награды в рамках этого события лучшим детским библиотекарям региона. Желаю каждому победителю новых творческих идей и их реализации, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Пусть в век быстрого потока информации у каждого человека остаётся время для классического приятного времяпрепровождения с книгой в руках.

(страница во «ВКонтакте»)

В Киров прибудет новогодний состав с Дедом Морозом

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Зимний волшебник Дед Мороз стартовал в большой вояж по стране на уникальном новогоднем составе, подготовленном для него компанией РЖД. За 41 день главный сказочник преодолеет более 13 тысяч км и устроит праздник в 36 городах, чтобы все ощутили приближение главного праздника года.

Заедет Дедушка Мороз и в Киров. На нашем вокзале состав сделает остановку 11 декабря. Рядом с его поездом развернётся праздничное гуляние.

Те, кто заранее приобретут билеты, смогут не только сфотографироваться на фоне праздничного состава, но и заглянуть в гости в передвижную резиденцию и пообщаться с Дедом Морозом».

(t.me/s/kirovp)

«Держать удар и отвечать за тех, кому нужна поддержка»

Мария Бутина, депутат Государственной думы от Кировской области:

– На совместном заседании Высшего совета и Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» председатель Дмитрий Анатольевич Медведев вручил мне партийный билет.

Партбилет получила первой. Прямо как в школе – кто в начале алфавита, первым – к доске. А во взрослой жизни это означает держать удар и отвечать за тех, кому нужна поддержка.

(страница во «ВКонтакте»)

Наталья Исаева: вечер памяти в системе зеркал

Евгений Ланцов, главный режиссёр Кировского драматического театра:

– Когда мы готовили вечер памяти нашей Натальи Исаевой, то мы как-то быстро и практически одновременно сообразили, что меньше всего нам бы хотелось, чтобы это был мемуарный вечер, вечер слёз и причитаний… Мы решили, что мы будем просто петь любимые песни, читать любимые стихи, и в каждом из них будет отражаться она. Отражаться в каждом слове, в каждом звуке, в каждой мысли так, что получится этот вечер – как многогранный алмаз. Такая вот система зеркал – мы будем петь и читать, вспоминая Наташу, зритель будет слушать, вспоминая Наташу и она этот вечер, конечно же, проведёт вместе с нами.

…Масштаб этой утраты осознаётся нелегко и медленно, день за днём, час за часом. Этот вечер её памяти первый, но не последний, будет и большой вечер на сцене её родного драмтеатра, будет и издание книги о ней. Будет ещё много, много, много чего.

(страница во «ВКонтакте»)

Кировский школьник — призёр олимпиады по искусственному интеллекту

Илья Катаев, кировский девятиклассник, призёр всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту:

– Об олимпиаде в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» (она проводилась с 11 октября по 18 ноября 2021 года в заочном формате) я узнал в лицее. Мой педагог по информатике рассказала о возможностях и предложила принять участие. До этого я длительное время увлекался машинным обучением, плюс искал информацию в интернете. Задания были интересные, первое задание было самым сложным. Всем ребятам, которые планируют принять участие в такой олимпиаде в будущем, я советую изучить все рекомендации, проверить, все ли программы работают, чтобы не было неприятных «сюрпризов» во время выполнения заданий.

(kirovreg.ru)