Блог его знает: о чём говорили председатель правительства региона и экоактивисты

Расселение аварийных домов: регион берёт повышенные обязательства

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Встретился с генеральным директором государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Обсудили итоги сотрудничества фонда и региона, а также планы по дальнейшему сотрудничеству.

Константин Цицин отметил, что Кировская область успешно реализует программу расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

На сегодняшний день в Кировской области расселяются дома, признанные аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 годов. Эта программа была рассчитана на 2019 – 2025 годы. Взяты повышенные обязательства: регион готов в 2023 году досрочно переселить людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Сразу после этого Кировская область готова приступить к реализации новой программы и расселять те дома, которые были признаны непригодными для проживания после 2017 года.

(страница во «ВКонтакте»)

О чём говорили председатель правительства региона и экоактивисты

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– На совещании с коллегами и экоактивистами приняли ряд важных решений по внедрению системы раздельного сбора мусора в Кировской области.

По оценке экспертов, сейчас больше 80% кировчан не сортируют мусор. Считаю, что экопункты по приёму мусора нужно размещать в каждом микрорайоне города. Для кировчан это станет дополнительным стимулом к сортировке. Мы, в свою очередь, прорабатываем возможности создания дополнительной инфраструктуры. Кроме того, неделю назад Кировской области одобрили заявку в миллиард рублей для строительства комплексного объекта по обращению, сортировке и утилизации отходов.

(страница во «ВКонтакте»)

ТОП-3 вакансий на рынке труда Кирова

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«После нерабочей недели в начале ноября в Кирове на 15% выросло количество вакансий. В лидерах – сферы информационных технологий (+29%), транспорт и логистика (+26%) и курьерская служба (+12%). Зато в сфере туризма вакансий стало меньше на 11%.

Топ-3 имеющихся в городе вакансий выглядит следующим образом:

программист Bitrix24 (Senior) – от 280 тыс. рублей; DevOps-программист – от 250 тыс. рублей; программист Bitrix24 (Middle) – от 170 тыс. рублей

Все они предполагают удалённую работу.

(t.me/s/kirovp)

О туристических перспективах Вятки расскажет трэвел-шоу

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

– Авторы трэвел-шоу «Имиджмейкеры» сняли в Кирове небольшой фильм. Концепция ихпроекта в том, что два ведущих приезжают в город и пытаются, исследовав его туристический, социо– и контркультурный потенциал, придумать новые бренды, локации и подходы к имиджу места. В Кирове одна часть команды увидела перспективы в сфере моды и стиля, вторая – в области синтеза официального и уличного искусства.

В итоге на фоне осеннего Кирова мы можем видеть легендарного вятского модника Виктора Казаковцева, художника-граффитчика Евгения Сесюкова, мастерицу дымковской игрушки Ларису Фалалееву.

Радуют и локации: помимо традиционных (Дом Булычева, пешеходный квартал ул. Спасской, Театральная площадь), есть и неформальные (дворик с граффити за старой химчисткой, арт-стена с рисунками сов на улице Пристанской).

На мой взгляд, видео даёт возможность лёгкого погружения в атмосферу Кирова, который всё ещё недооценён в туристическом отношении, хотя потенциал у него большой. Наш город – это родина прекрасных творческих людей, которые искренне стремятся сделать Вятку лучше и ярче. И чем больше о них будут знать, тем лучше.

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Школьница из Уржума стала финалисткой «Большой перемены»

Дарья Чекалкина, ученица средней школы села Шурма Уржумского района, финалистка конкурса «Большая перемена»:

– Конкурс действительно помогает показать свои сильные стороны. В этом году я прошла отбор в медиашколу «Большой перемены». В «Артеке», помимо прохождения финальных испытаний, я успевала посещать мастер-классы, участвовала в проведении прямых эфиров и съемках сюжетов о ходе конкурса. Вся эта деятельность заставила меня всерьёз задуматься о будущей профессии и, возможно, после окончания школы свяжу свою жизнь с журналистикой.

(kirovreg.ru)

«СМС голосование усложняет задачу»

Оксана Домнина, фигуристка, землячка кировчан, участника проекта «Ледниковый период» на Первом канале:

– А кто сказал, что мы с Кириллом Зайцевым лидеры проекта? На самом деле здесь много пар, которые хорошо катаются и получают прекрасные оценки. Мы работаем, все работают. Стараемся делать интересные номера для себя в первую очередь, а также для зрителей и судей. Понятно, что любой спортсмен для того и спортсмен, чтобы идти к самой высшей награде. Тем не менее как сложится. Это шоу, в котором возможно все. Может, да, может, нет. Стоит не забывать также об СМС-голосовании, а это обстоятельство немного усложняет задачу…

(wmj.ru)