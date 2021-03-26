Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Блог его знает: о новых стадионах в Кирове и проезде за 1 рубль

Блог его знает: о новых стадионах в Кирове и проезде за 1 рубль

Михаил Смирнов Выбор редакции, Общество, Слайдер

О двух неожиданных моментах на выставке известного телеведущего

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– Театральный художник, искусствовед, историк моды, коллекционер, ведущий популярного цикла передач «Модный приговор» Александр Васильев открыл в Кирове свою выставку «Кино и мода» (0+).

На ней представлены сценические наряды звезд российского и советского кино, а также раритетные аксессуары из фонда коллекционера.

Был приятно удивлен тем, что знаменитого современника с Кировской областью связывают два факта – его бабушка родом из Вятской губернии, а в 40-х годах прошлого века в кировском драмтеатре работал папа историка – художник Александр Васильев старший.

Выставка продлится до конца мая.

(страница во «ВКонтакте»).

Кировский депутат посоветовал Байдену следить за словами

Блог его знает: о новых стадионах в Кирове и проезде за 1 рубльЮрий Балыбердин, депутат областного Законодательного собрания от партии «Единая Россия», доктор исторических наук, профессор:

– Думаю, что Джо Байдену, конечно, следовало бы делать свои заявления более взвешенно. Это касается и того, что американский президент говорит по поводу России и её лидера.

Считаю, что внешняя политика Российской Федерации под руководством Владимира Путина, – абсолютно конструктивна. И она точно ведёт не к войне, а к миру.

Чего, увы, не скажешь о политике, которую в течение многих лет мы наблюдаем со стороны Соединённых Штатов. Не секрет, что большинство конфликтов и войн последнего времени развязывались либо при непосредственном участии американской стороны, либо с её молчаливого согласия.

Хотя их подоплёка ясна. Они были сделаны на фоне очередной годовщины возвращения Крыма в состав России – события, ставшего результатом волеизъявления граждан. Цифры по голосованию крымчан 7 лет назад в пользу такого решения хорошо известны…

(kirovpravda.ru)

Когда из Вятки в Слободской можно было уехать за 1 рубль

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

– В середине марта мир отметил День рождения омнибуса. Это – многоместные конные экипажи с платными местами для пассажиров, совершавший регулярные маршруты в городах до появления автобусов.

На Вятке они появились в 1909 году. Тогда же были утверждены правила их движения по городу: рейсы начинались в 7 часов утра и заканчивались в 7 вечера.  Между конечными пунктами соорудили три остановки. Плата за проезд для взрослых составляла 5 копеек за одну остановку, для учащихся и детей – 2 копейки, дети до четырёх лет ездили бесплатно.

Сначала вятчане воспринимали омнибусы как некое развлечение или забаву. Газета «Вятская речь» в 1909-м писала: «Публика спешит воспользоваться новым способом передвижения в виде прогулки на вокзал». Однако постепенно экипажи расширяли географию своего передвижения, в начале XX века они ездили из Вятки в Слободской, удавалось за день сделать два рейса, плата за проезд составляла 1 руб. с человека. Зимой же омнибусы тоже ездили по городу, можно было даже заказать специальный экипаж с «меховыми одеялами».

(страница в Facebook)

Ждать ли закона о дистанционном образовании?

Блог его знает: о новых стадионах в Кирове и проезде за 1 рубльВячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, политолог, внук В.М. Молотова (и владелец его дома в городе Нолинске):

– В наш Комитет Государственной думы по образованию и науке от наших граждан поступает большое число вопросов, посвященных закону о дистанционном образовании.

Хочу всех успокоить. Государственная Дума не планирует рассматривать никаких новых законодательных норм, связанных с дистанционным образованием.

(страница в Facebook)

В Кирове появятся два новых стадиона: стали известны адреса

Анна Альминова, министр спорта и молодёжной политики:

– Создание спортивной инфраструктуры, доступной для всех категорий населения, – одна из приоритетных задач развития физической культуры и спорта.

В Кирове появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

Новые объекты, по результатам анализа земельных участков, разместятся рядом с Дворцом единоборств «Богатыри» и в парковой зоне Дворца творчества «Мемориал».

(страница в Facebook)

У ХК «Родина»– новый директор

Телеграм-канал «Кировской правды»:

– Новым директором кировской хоккейной команды «Родина» стал Александр Белозеров, который до 2012 года уже работал в вятском клубе. Затем Александр перешёлв Хабаровский хоккейный, а вот сейчас вернулся: в должность директора «Родины» – с одобрения правления клуба – он вступил с 22 марта.

Добавим, что до него клуб с 2019 года возглавлял Сергей Лазуткин.

Главный тренер «Родины» Андрей Рушкин останется на своей должности как минимум ещё на один сезон.

(t.me/kirovp)

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Михаил Смирнов