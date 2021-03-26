Блог его знает: о новых стадионах в Кирове и проезде за 1 рубль

О двух неожиданных моментах на выставке известного телеведущего

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– Театральный художник, искусствовед, историк моды, коллекционер, ведущий популярного цикла передач «Модный приговор» Александр Васильев открыл в Кирове свою выставку «Кино и мода» (0+).

На ней представлены сценические наряды звезд российского и советского кино, а также раритетные аксессуары из фонда коллекционера.

Был приятно удивлен тем, что знаменитого современника с Кировской областью связывают два факта – его бабушка родом из Вятской губернии, а в 40-х годах прошлого века в кировском драмтеатре работал папа историка – художник Александр Васильев старший.

Выставка продлится до конца мая.

(страница во «ВКонтакте»).

Кировский депутат посоветовал Байдену следить за словами

Юрий Балыбердин, депутат областного Законодательного собрания от партии «Единая Россия», доктор исторических наук, профессор:

– Думаю, что Джо Байдену, конечно, следовало бы делать свои заявления более взвешенно. Это касается и того, что американский президент говорит по поводу России и её лидера.

Считаю, что внешняя политика Российской Федерации под руководством Владимира Путина, – абсолютно конструктивна. И она точно ведёт не к войне, а к миру.

Чего, увы, не скажешь о политике, которую в течение многих лет мы наблюдаем со стороны Соединённых Штатов. Не секрет, что большинство конфликтов и войн последнего времени развязывались либо при непосредственном участии американской стороны, либо с её молчаливого согласия.

Хотя их подоплёка ясна. Они были сделаны на фоне очередной годовщины возвращения Крыма в состав России – события, ставшего результатом волеизъявления граждан. Цифры по голосованию крымчан 7 лет назад в пользу такого решения хорошо известны…

(kirovpravda.ru)

Когда из Вятки в Слободской можно было уехать за 1 рубль

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

– В середине марта мир отметил День рождения омнибуса. Это – многоместные конные экипажи с платными местами для пассажиров, совершавший регулярные маршруты в городах до появления автобусов.

На Вятке они появились в 1909 году. Тогда же были утверждены правила их движения по городу: рейсы начинались в 7 часов утра и заканчивались в 7 вечера. Между конечными пунктами соорудили три остановки. Плата за проезд для взрослых составляла 5 копеек за одну остановку, для учащихся и детей – 2 копейки, дети до четырёх лет ездили бесплатно.

Сначала вятчане воспринимали омнибусы как некое развлечение или забаву. Газета «Вятская речь» в 1909-м писала: «Публика спешит воспользоваться новым способом передвижения в виде прогулки на вокзал». Однако постепенно экипажи расширяли географию своего передвижения, в начале XX века они ездили из Вятки в Слободской, удавалось за день сделать два рейса, плата за проезд составляла 1 руб. с человека. Зимой же омнибусы тоже ездили по городу, можно было даже заказать специальный экипаж с «меховыми одеялами».

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Ждать ли закона о дистанционном образовании?

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, политолог, внук В.М. Молотова (и владелец его дома в городе Нолинске):

– В наш Комитет Государственной думы по образованию и науке от наших граждан поступает большое число вопросов, посвященных закону о дистанционном образовании.

Хочу всех успокоить. Государственная Дума не планирует рассматривать никаких новых законодательных норм, связанных с дистанционным образованием.

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В Кирове появятся два новых стадиона: стали известны адреса

Анна Альминова, министр спорта и молодёжной политики:

– Создание спортивной инфраструктуры, доступной для всех категорий населения, – одна из приоритетных задач развития физической культуры и спорта.

В Кирове появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

Новые объекты, по результатам анализа земельных участков, разместятся рядом с Дворцом единоборств «Богатыри» и в парковой зоне Дворца творчества «Мемориал».

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У ХК «Родина»– новый директор

Телеграм-канал «Кировской правды»:

– Новым директором кировской хоккейной команды «Родина» стал Александр Белозеров, который до 2012 года уже работал в вятском клубе. Затем Александр перешёлв Хабаровский хоккейный, а вот сейчас вернулся: в должность директора «Родины» – с одобрения правления клуба – он вступил с 22 марта.

Добавим, что до него клуб с 2019 года возглавлял Сергей Лазуткин.

Главный тренер «Родины» Андрей Рушкин останется на своей должности как минимум ещё на один сезон.

(t.me/kirovp)