Блог его знает: о памяти газеты «Циня» и где в Кирсе найти Зеленый остров

Что стало драйвером развития жилищного строительства в 2020 году

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

«В регионе льготное кредитование ипотеки стало драйвером развития рынка жилищного строительства в 2020 году. Ипотека пользуется популярностью: на 1 января 2021 года кредитные организации выдали более 18,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 31,8 миллиардов рублей. Эти средства позволили тысячам семей приобрести собственное жильё. И поэтому регион заинтересован в продлении этого механизма».

(страница во «ВКонтакте»).

«Пандемия не отступила, но есть механизм борьбы с ней»

Андрей Черняев, министр здравоохранения Кировской области:

«Мы видим понимание важности вакцинации от COVID-19 среди представителей старшего поколения. И призываем также активно участвовать в прививочной кампании и жителей области трудоспособного возраста. Пандемия не отступила, но сегодня у нас есть действенный механизм борьбы с ней – это вакцинация. Она является безопасным и эффективным способом защиты от коронавируса, в том числе и от тяжёлых форм заболевания. Вакцина в достаточном количестве сегодня имеется во всех прививочных пунктах региона».

(Страница «Правительство Кировской области» во «ВКонтакте»).

Почему в Кирове увековечили память газеты «Циня»

«Памятную доску в честь латвийской газеты «Циня» («Борьба») торжественно открыли на втором этаже первой детской музыкальной школы в Кирове. Редакция работала здесь в годы Великой Отечественной, выпустив 120 номеров с 1941 по 1944 годы. После переехала в Москву.

Газета была важным источником информации для эвакуированных в Кировскую область латвийских семей. Многотысячные тиражи были востребованы по всей стране, в том числе на фронте, где под советскими знаменами сражались около 200 тысяч латышей. Кстати, на днях Минобороны как раз рассекретило документы об освобождении Латвии.

Идея установить доску вынашивалась кировчанами с 2004 года, реализовать удалось с помощью местного отделения РВИО. В открытии участвовали (по видеосвязи) бывшие сотрудники редакции газеты «Циня» и председатель общественной организации «Россия – Латвия» Юрий Малых».

(t.me/kirovp)

О Великорецком и о том, что «не всяк бородатый сановит»

Николай Пересторонин, кировский поэт и журналист:

«Река Великая своих не забывает, собирает на берегах, не разделяя на тех, кто приехал, а кто Крестным ходом пришёл. И пусть в этом году всё немножко другое: купель закрыта, дрон в небе кружит, знакомых по прежним ходам не так много встретилось. Но радость та же, открытость в общении, духовном и житейском.

Конечно, лучше бы не во время службы, но люди за спиной не могут наговориться. Отхожу в сторонку, благо на поляне перед алтарной церковью не так тесно, как обычно. И почти сразу же слышу негромкое: «Батюшка, а исповедь у вас где?». Показываю, не вдаваясь в объяснения, что не всяк бородатый сановит. И новый вопрос, уже наверху, возле храмового комплекса: «Большой собор – это Никольский? А поменьше как называется?» И не вопрос уже, а скорее восторг и удивление от увиденного: «Ой, а это крестный ход, да?»

(страница во «ВКонтакте»).

Где в Кирсе найти Зелёный остров

Алексей Ульянов, кировский блогер:

«Кирс, уютный городок в Кировской области, в удалённом от областного центра Верхнекамском районе… Раньше я здесь не бывал, стереотипно думал, что здесь исключительно суровый край с тяжёлым вятлаговским наследием, где сплошь зоны да лагеря. Тайга, болота и зверь дикий. Кстати, про волков тут ходят легенды. Хотя я не хочу никого напугать, наоборот, моя цель — пригласить в Кирс, куда намерен вернуться, чтобы больше напитаться здешней историей, духом.

Приятно прогуляться по набережной пруда, с любовью оборудованной для семейного отдыха, и забрести на настоящий остров (!) Зелёный. Это ли не сказка?! Я истосковавшийся по финским озёрам, на кирсинском пруду, протяжённость которого целых 9 километров, почувствовал себя в двух шагах от счастья.

Другая диковинка – церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1915), построенная по проекту знаменитого вятского архитектора Ивана Чарушина. Говорят, что несохранившиеся образы для иконостаса писал сам Аполлинарий Васнецов. Это, скорее всего, легенда, но зато какая красивая!»

(страница во «ВКонтакте»)