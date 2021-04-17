Блог его знает: о прививке протоиерея «Спутником» и о том, как космонавт Волков стал почетным гражданином Кирова

Как решить вопрос дефицита педагогических кадров

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

«Залог полноценного, равнодоступного и качественного образования – это наши педагоги. И особенно в школах сельской местности и небольших населённых пунктах. Развитие и подготовка педагогических кадров, привлечение молодёжи в профессию – стало главной темой для обсуждения на комиссии Госсовета по направлению «Образование».

Площадкой для обсуждения одного из важнейших вопросов системы образования был Московский педагогический государственный университет. С членами комиссии и приглашёнными экспертами мы прорабатывали пути решения вопросов дефицита педагогических кадров, оплаты труда и развития программы подготовки профессиональных кадров для образования».

(Страница во «ВКонтакте»).

«Только вперёд — ко второй прививке!»

Александр Балыбердин, протоиерей, руководитель Церковно-исторического центра Вятской епархии:

«Ровно неделю назад укололся «Спутником V». Решался целый месяц, а потратил на всёе про всё меньше часа. К полудню стал 88-м привитым за день. Первые два дня немного поднималась температура – до 37,2 и больше ничего. Пока. Приятно удивили «Госуслуги», настойчиво предлагавшие заполнить дневник самонаблюдений. Старался их не подвести. Теперь только вперёд – ко второй прививке. Надеюсь, что она также пройдёт без особых последствий».

(Страница во «ВКонтакте»).

Министр рассказала о «дне здоровья каждый день»

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

«К всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной ко Дню здоровья, присоединились и наши подопечные!

Во всех домах-интернатах, комплексных центрах соцобслуживания не только в День здоровья, но и в обычные дни проводятся физкультминутки, утренние зарядки, лекции по правильному питанию и многое другое, что может держать человека в отличной физической форме.

Радостно, что наши подопечные подают такой замечательный пример подрастающему поколению и стараются вести активный образ жизни несмотря ни на что!»

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В Кирове откроют выставку авангарда, потерянную век назад

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«21 апреля в художественном музее им. Васнецовых в Кирове откроется и продлится до 13 июня выставка «Авангард. На телеге в XXI век» (0+). Она будет своеобразной реконструкцией уникального события в жизни Вятской губернии, произошедшего 100 лет назад. В 1921 году по ней гастролировала третья передвижная выставка произведений художников – в основном представителей русского авангарда. Его авторитетные популяризаторы из Лондона, Кирова и Москвы попытаются воссоздать то, что видели жители нынешнего города Советска век назад.

В экспозицию будут включены более ста картин и рисунков Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Давида Штеренберга, Варвары Степановой…

Одни были потеряны и случайно обнаружены только в 1965 году в Яранском краеведческом музее и переданы в Вятский художественный. Другие произведения – из коллекций Слободского музейно-выставочного центра».

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Хоккеистов «Родины» отметил Президент РФ

Официальная страница ХК «Родина»:

«Год назад наша страна столкнулась с пандемией COVID-19. Тогда для поддержки пожилых, маломобильных граждан, а также медицинских сотрудников, вынужденных сутки напролёт бороться с невидимым врагом, была организована акция #МыВместе.

Хоккейный клуб «Родина» не мог оставаться в стороне. Хоккеисты и сотрудники команды приняли участие в акции: помогали не только пожилым и нуждающимся людям, но и приюту для бездомных животных.

На днях губернатор Кировской области Игорь Васильев в торжественной обстановке вручил директору хоккейного клуба «Родина» Александру Белозерову благодарственное письмо и памятную медаль – «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

– Такие акции, как «Мы вместе» , показывают, что россияне всегда готовы объединиться и прийти на помощь друг другу и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Вы действительно внесли большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, особенно в самом начале пандемии. Можно долго говорить о том, как много было сделано, стоит подчеркнуть, что всё это было добровольно и бескорыстно, – отметил Игорь Васильев».

(Страница во «ВКонтакте»)

Как космонавт Волков стал почётным гражданином Кирова

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

«Интересная кинохроника ГТРК «Вятка» сохранила моменты посещения города Кирова космонавтом Владиславом Волковым. Архивные кадры переносят нас в февраль 1970 года. Вот – на вокзале города Кирова проходит встреча. Вот – Герой Советского Союза выступает перед молодежью и первыми лицами областной и городской власти, а вот – даёт интервью на телестудии.

Везде приветствуют официальные лица. Они славят космонавта, годом ранее совершившего свой первый полёт в качестве бортинженера корабля «Союз-7». На торжественном собрании в ДК машиностроительного завода им. 1 Мая объявляется, что исполком горсовета принял решение прислонить Волкову звание почетного гражданина Кирова.

Увы, спустя всего год Владислав Волков (1935 — 1971 гг.) трагически погиб при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки корабля «Союз-11».

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