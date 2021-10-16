Блог его знает: о том, почему важно привиться и почему кошки трутся о ноги

Двор в роли «центра отдыха» для 3 тысяч человек

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– В регионе продолжается реализация социальных проектов с участием жителей. Работает проект по поддержке местных инициатив, он позволяет с привлечением бюджетных средств благоустраивать дворы, парки и скверы, создавать игровые и спортивные площадки.

За двенадцать лет реализовано почти 3 тысячи инициатив – это порядка 2 миллиардов рублей из областного бюджета. В 2021 году работа идёт по 224 проектам, для чего из бюджета выделено 142 миллиона рублей.

А жители дома № 8 по ул. Ульяновской города Кирова уже четвёртый раз принимают участие в проекте по развитию социальных инициатив «От идеи к проекту». Благодаря ему во дворе появилась большая детская площадка с современным покрытием и видеонаблюдением. В этом году её ещё расширили – установили новые игровые комплексы, и теперь здесь есть конструкции и для малышей, и для школьников. В домах, которые окружают этот двор, живут почти три тысячи человек, так что площадку можно считать небольшим центром отдыха.

(страница во «ВКонтакте»)

Как на Вятке устраняют цифровое неравенство

Алексей Сухих, и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области:

– Государством проделана серьёзная работа по обеспечению современными услугами связи жителей удалённых и малочисленных населённых пунктов. Речь – как о реализации проекта «Информационная инфраструктура», в рамках которого доступ к сети получили 1454 социально-значимых объекта региона, так и проекта по устранению цифрового неравенства. Федеральный проект, первый этап которого завершился летом этого года, положил начало событию, социальную значимость которого трудно переоценить – услуги качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета становятся доступными в самых отдалённых деревнях и селах. Только в Кикнурском муниципальном округе Кировской области благодаря проекту доступ к мобильной связи и интернету получат порядка 1 300 жителей.

(kirovreg.ru)

О том, почему важно привиться: личный опыт

Валерия Вологжанина, директор Вятской гуманитарной гимназии:

– К сожалению, коронавирусная инфекция пока не уходит из нашей жизни. И никто из нас, особенно тех, кто в течение дня общается с большим количеством людей, не застрахован от неёе. Педагогика одна из таких профессий. В течение дня мы общаемся с большим количеством детей, которые, к сожалению, часто выступают латентными носителями вируса…

Уверена, что только благодаря прививке, а также своевременному и грамотному лечению, которое было назначено, переболела ковидом в легкой форме. Прививка – это пока единственный способ защиты себя и близких, коллег по работе. А ещё это огромная помощь нашим медикам, которые каждый день делают всё возможное и невозможное, чтобы каждый заболевший скорее поправился.

(kirovreg.ru)

«Мне в Москву на отдых срочно!»

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«В ноябрьские праздники кировчан ждут дополнительные поезда до Москвы и Санкт-Петербурга. Так, 2 и 6 ноября поезд № 123/124 из Кирова отправится в 10.52 и прибудет в северную столицу днём позже в 11:12. Из Петербурга – 3 и 7 ноября в 16:02 с прибытием в 14.11.

3 и 7 ноября дополнительный поезд № 237/238 сообщением Киров – Москва будет отправляться со станции Киров в 1.25 и прибывать в Москву в тот же день в 14:13. Обратно состав отправится в те же дни в 22.25 с прибытием в 11.20».

(t.me/s/kirovp)

«Мудрое слово направляет и вдохновляет»

Михаил Судовиков, руководитель научного центра в Кировская областная библиотека им. А.И. Герцена:

– В Кирове открыта памятная доска замечательному педагогу, ректору Кировского государственного педагогического института им. В.И. Ленина, профессору Аркадию Михайловичу Слободчикову.

По специальности Аркадий Михайлович был химиком, но всегда с большим трепетом относился к истории, знал её, а в последние годы жизни его нередко можно было встретить в архиве. Наш ректор пешком ходил на работу, знал не только в лицо, но по имени и отчеству каждого преподавателя и многих студентов, всегда помогал в трудной ситуации. Я благодарен ему за те добрые слова, которые слышал в свой адрес! Мудрое слово направляет и вдохновляет. Настоящий Учитель и Человек!

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Почему кошки трутся о ноги и лукаво смотрят в глаза

Николай Варсегов, журналист «Комсомольской правды», земляк кировчан:

– Великий учёный наш Иван Павлов запрещал студентам говорить «собака (кошка) подумала». Животные, по его мнению, не могут думать, соображать, а руководствуются природными рефлексами. Не соглашусь.

Когда наша кошка трапезничать желает, она трётся о мои ноги, лукаво глядит в глаза, мурлычет и всем существом своим делает вид – будто бы она меня сильно любит. Это что, природный рефлекс, зародившийся миллионы лет назад?

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