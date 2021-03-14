Блог его знает: о вакцинации, вятской «кавалерист-девице» и марийской священной роще

О чем писали в блогах с 8 по 14 марта.

Министр рассказала о том, почему решила вакцинироваться

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

– Решение вакцинироваться от COVID-19 я приняла осознанно, потому что минувший год получился необычным. Многое, что планировалось реализовать в кировской социальной сфере в прошедшем году, временно пришлось перенести на поздний срок.

Все силы коллег были направлены на нераспространение коронавирусной инфекции в домах-интернатах и стационарных отделениях, на адресную помощь пожилым людям и семьям с детьми.

Уверена: вакцинация позволит нам вернуться к привычному образу жизни. Хочется как можно скорее возобновить встречи с подопечными домов-интернатов, пожилыми людьми из отделений дневного пребывания при комплексных центрах, малышнёй из приютов временного пребывания и реабилитационных центров, заряжаясь их оптимизмом и энергией, а также общаться с коллективами учреждений не только по видеосвязи. Ничто не может заменить «живого» общения между людьми.

(страница в Facebook)

Житель Кирова вернул краски Вятке начала прошлого века

Алексей Фоминых, режиссёр ГТРК «Вятка»:

– С помощью нейросети обработал фотографии моих предков. Получилось потрясающе! Снимки сделаны в 1914 году и в 1930-е годы.

Цвет на старинных кадрах начала ХХ века – это словно возвращение к жизни давно минувших поколений. Странно, но мы привыкли воспринимать дореволюционные фото чёрно-белыми и жизнь до революции кажется какой-то чёрно-белой, плоской, бледной. А такие фото насыщают прошлое не только цветом, но и страстью, жизнью, движением и начинаешь понимать, что люди и 120 лет назад жили полной насыщенной жизнью, любили, ненавидели, мечтали…И думали ли они, что какая-то «умная машина» вернёт им их краски жизни – давно канувшие в Лету.

(страница в Facebook)

Киров против «Кировца»

Официальная страница ХК «Родина»:

– Стал известен календарь «Родины-2» на финальных соревнованиях Высшей лиги в Кемерово. Хоккеисты дубля кировской «Родины» попали в одну группы с уфимским «Кировцем», архангельским «Водником-2», красноярским «Енисеем-2», верхнеуфалейским «Никельщиком» и арсеньевским «Востоком». Первый матч сине-белые проведут 15 марта в 12:00 по московскому времени против уфимского «Кировца».

(страница во «ВКонтакте»)

«Голос. Дети»: стало известно, за кого болеть кировчанам

Телеграм-канал «Кировской правды»:

– На днях сын и внук замдиректора Вятской филармонии Игоря Затолочного Николай и семилетний Петр успешно выступили на сцене телеконкурса «Голос. Дети» на Первом канале. Во время слепого прослушивания они оригинально исполнили песню Бобби Макферрина Don’tWorryBeHappy, и член жюри Егор Крид принял юного певца в свою команду.

Кстати, в некоторых пабликах в соцсетях ребенка ошибочно назвали мальчиком из Кирова, хотя Петя родился и вырос уже в Санкт-Петербурге, куда некогда переехали его родители. Что, конечно же, ничуть не мешает одаренности Петра, перенятой от родителей – профессиональных музыкантов.

(t.me/kirovp)

Историк рассказал о неизвестной вятской «кавалерист-девице»

Антон Касанов, историк:

– В историю вошли сразу несколько т.н. «кавалерист-девиц» – отважных девушек, сражавшихся за Россию в различных войнах инкогнито. Про Надежду Дурову (которая, кстати, долгое время жила в Вятской губернии) широко известно.

Но стоит вспомнить и еще одну отважную вятскую девушку – Антонину Пальшину. Уроженка деревни Шевырялово Сарапульского уезда Вятской губернии в 1914 году, когда началась Первая мировая война, остригла волосы, купила старое солдатское обмундирование и под именем Антона Пальшина ушла добровольцем на фронт.

Антонина отважно воевала на фронтах Первой мировой войны, стала кавалером двух Георгиевских крестов и двух Георгиевских медалей. Во время знаменитого Брусиловского прорыва в бою под Черновицами Пальшина заменив выбывшего командира, подняла растерявшихся солдат в атаку, была тяжело ранена…

Потом в мирной жизни Пальшина (897-1992) активно занималась общественной деятельностью и регулярно перечисляя часть своей пенсии в Фонд мира.

(страница во «ВКонтакте»)

И я там был: «вятская Швейцария»

Елена Берсенева, кировчанка:

– Как же богат наш край! Каждый раз удивляюсь новым и новым красотам! Скалы на реке Немде – явление уникальное не только для вятского края, но и для всего Поволжья. Вятская Швейцария – так ещё называют эти скалы в природном заказнике «Пижемский».

Как доехать? Город Советск, далее деревня Фокино. Затем – каменная глыба с надписью «Береснятский карьер природного камня». Часть пути можно проехать, а часть пройти пешком. Общая протяженность пешеходных маршрутов – 150 км. Везде есть оборудованные стоянки для туристов. Тут нельзя рубить деревья, костры разрешены только на стоянках, мусор надо забирать с собой.

Можно увидеть густые хвойные леса, расщелину, которую называют холодильником.

Горы, скалы притягательны своей энергией. Ощущение, что прикасаюсь к истокам, к древности и тайне. Что касается Немды, она течёт с Марийско-Вятского Увала, в Кировской области впадает в Вятку. На Немде находится марийская священная роща, где и по сей день совершаются марийские моления.

(страница во «ВКонтакте» «Вятка: туризм и отдых»)