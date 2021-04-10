Блог его знает: об автотоннеле в Нововятске, закрытии ковидного госпиталя и уникальных экспонатах дочери Гагарина

Губернатора спросили про будущий автотоннель

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

«Нам важно знать, чем сегодня живут трудовые коллективы предприятий, что их беспокоит, какие у них есть предложения и вопросы к власти. Вместе с коллегами из правительства мы встретились с активом коллектива завода «Ново-Вятка» и ответили на вопросы сотрудников предприятия, в том числе и по срокам строительства автотоннеля под железнодорожными путями в Нововятске.

Стабильное развитие промышленности и формирование благоприятного инвестиционного климата – приоритет в работе Правительства Кировской области. Со своей стороны мы готовы оказывать всестороннюю помощь предприятиям по привлечению средств федерального и регионального бюджетов на реализацию проектов по созданию новых производств и, соответственно, новых рабочих мест».

(страница во «ВКонтакте»)

Ещё одно медучреждение «вернулось к обычной жизни»

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

«Мы продолжаем процесс возвращения медицинских организаций региона, перепрофилированных для работы с COVID-19, к деятельности в штатном режиме.

На этой неделе Центр медицинской реабилитации завершил работу с новой коронавирусной инфекцией. За время работы инфекционного госпиталя здесь прошли лечение 1603 пациента.

Я искренне благодарю коллективы медицинских организаций, которые смогли мобилизоваться в новых условиях и оперативно организовать работу по оказанию помощи пациентам с COVID-19. Они оказали неоценимую поддержку системе здравоохранения на пике пандемии».

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Куда в Кирове «с собакой вход разрешён»

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Сервис 2ГИС ввёл новую функцию, которая будет полезна владельцам собак. На карте Кирова теперь специально выделены заведения, в которые можно приходить с собакой. Сейчас таковых 12, недавно начатый сбор информации продолжается. Картографы лично ходят по заведениям и отмечают на карте принявшие решение стать dog friendly, поэтому отказов происходить не должно, считают представители 2ГИС.

Известно, что в Кировской городской думе периодически поднимают вопрос о явной нехватке территорий для выгула собак в городе – особенно после нескольких ужесточений правил содержания и КоАП. Официально разрешенные есть только в Кочуровском парке и Метрограде. На последнем заседании гордумы чиновники и депутаты сошлись на том, что о территориях для собачников и питомцев могут согласовывать меж собой сами жильцы находящихся рядом домов на общих собраниях, тогда и жаловаться будет некому».

(t.me/kirovp)

Уникальные экспонаты: от уроженца Вятки – дочери Гагарина

Альберт Лиханов, писатель, председатель Российского Детского Фонда, земляк кировчан:

«В Оружейной палате Кремля, где находится офис генерального директора музея-заповедника «Московский кремль», дочери первого космонавта мира Ю.А. Гагарина – Елена Юрьевна Гагарина, провела встречу с лидером «Российского детского фонда» Альбертом Анатольевичем Лихановым. Встреча посвящалась грядущему 12 апреля 60-летию первого полёта человека в космос и вполне реальному событию наших дней – всероссийскому конкурсу школьных сочинений «Сын России», посвящённом подвигу Ю.А.Гагарина. Председатель фонда вручил дочери героя серию плакатов палехских художников К. и Б. Кукулиевых с текстами на русском, испанском, вьетнамском и китайском языках, изданных штучно – как символах всемирного признания великого события. А также свою книгу «Сын России», впервые выпущенную в 1981 году.

Елена Юрьевна Гагарина и Альберт Анатольевич Лиханов обсудили некоторые проблемы патриотического воспитания детей, важность сохранения памяти о подвигах, украшающих историю страны, помощи детям, испытывающим тяготы разного рода и активную роль гражданского общества, которое несёт свою долю ответственности за воспитание и образование юношества».

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Почему болельщикам «Родины» стоит набраться терпения

Владимир Стариков, кировский хоккеист, бывший главный тренер команды «Родина»:

«В «Родине» выбран верный курс развития. В основе игры команды, в основе состава, должны быть воспитанники кировской школы хоккея с мячом. Этот курс был единожды взят и его до сих пор придерживаются. Но рассчитывать на сиюминутный результат не нужно, для всего нужно время. Мы строили бронзовую команду восемь лет. Мы восемь лет комплектовали клуб за счет своих ребят. Да, были точечные вливания, но всегда придерживались выбранного курса. Нужно набраться терпения»

(страница ХК «Родина»)

И я там был: где растут уникальные вятские кедры

Елена Чудиновских, краевед, фотограф:

«Машковцевские кедры, село Бурмакино Кирово-Чепецкого района… Когда-то в этих местах была кедровая роща, посаженная местным жителем Иваном Машковцевым. В три года он перенёс оспу и ослеп. Повзрослев, купил кедровых орехов и посадил в своём огороде, чтобы вырастить деревья, получать урожай и иметь средства к существованию. Так и получилось. Более того, роща стала источником дохода и для потомков находчивого вятчанина. В 1875 году местная пресса писала о том, что «в настоящее время кедровой роще более полутораста лет. Ею пользуется внук Машковцева Иван, имеющий от роду 70 лет и получающий с нее доход до 50 р. в год».

Говорят, что до Великой Отечественной войны эти кедры в пору созревания шишек охраняли по очереди дворами. Урожай делили поровну между семьями. Роща была ухожена, в ней часто собиралась на отдых молодёжь. Позднее уход за ней забросили, многие деревья погибли. Сегодня осталось не больше четырёх машковцевских кедров, посаженных в начале XVIII века. Говорят, что эти кедры – самые старые посадки кедра в Европейской части СССР за пределами его естественного ареала».

(страница во «ВКонтакте» «Вятка: туризм и отдых»)