Блог его знает: почему полезно писать в блокнотах

Самые популярные вопросы из кировских соцсетей января

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Провёл рабочую встречу с руководителем Центра управления регионом, чтобы узнать, какие вопросы в социальных сетях чаще всего возникали у кировчан в начале года.

Руководитель ЦУРа Игорь Панкратов рассказал, что основные вопросы жителей региона касались работы транспорта, а также очистки улиц и придомовых территорий от снега. Всего за 20 дней 2022 года Центр управления регионом зафиксировал 1324 сообщения от кировчан.

Радует, что количество обращений на тему работы общественного транспорта постепенно снижается. Неделю назад специалисты Центра ежедневно фиксировали до 30 сообщений в соцсетях по этому вопросу, сейчас же их число снизилось до одного-двух в день.

Напомню, что с 19 января на улицы Кирова вышло 20 дополнительных автобусов, на которых работают вновь принятые на работу водители и кондукторы. Это позволило разгрузить действующие маршруты и снизить время ожидания автобусов на остановках.

(страница во «ВКонтакте»).

Вятский музей получит грант на создание тактильных копий экспонатов

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«В этом году в постоянной экспозиции Вятского художественного музея появятся тактильные экспонаты. Музей вошёл в десятку победителей конкурса благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Конкурс учреждён в поддержку проектов муниципальных и региональных музеев, способствующих социализации незрячих и слабовидящих людей.

Тактильные экспонаты — один из основных принципов работы с людьми без зрения. Похожий проект «Твой Музей: вижу, слышу, ощущаю» был запущен в 2021 году в Доме-музее Н.Н. Хохрякова. Там появилась тактильная модель дома-усадьбы и рельефно-графические копии произведений».

(t.me/s/kirovp)

Почему полезно писать в блокнотах

Валерий Фокин, поэт и журналист:

— Блокноты у меня были везде и всегда. Помимо самых многочисленных и разнообразных служебных-репортёрских с названием СМИ на обложке, алфавитные — с телефонными номерами, еженедельники, простенькие записные книжки. Ну а самые махонькие с втиснутым в верхнюю спиральку-держатель обрезком карандаша брал с собой в лес и на рыбалку. Так меня мой старший друг, замечательный поэт Павел Маракулин приучил, ибо именно в блаженные минуты единения с природой приходили ему, как и мне, самые пронзительные строчки будущих стихотворений. Которые надлежало тут же записать.

Сейчас я блокнотами почти не пользуюсь: диктофоны в планшете и телефоне основательно заменили не только их, но и ручки с карандашами. А это не есть правильно! Когда пишешь от руки даже чувствуешь слово лучше — не только умом, но и рукою.

(страница в Facebook)

Анна Семенович: возвращение на лёд — в Кирово-Чепецке!

Анна Семенович, фигуристка, певица и актриса:

— Состоялось мое возвращение на большой лёд. В замечательном городе Кирово-Чепецке мы провели большое представление «Звёздный лёд». В ледовом дворце «Олимп-Арена» известные российские фигуристы представили под мои песни яркую показательную программу.

Я тоже встала на коньки и приняла участие в празднике и как певица, и как профессиональная фигуристка. Счастлива, что шоу состоялось при полном аншлаге, я пообщалась с юными фигуристами, провела автограф-сессию и мастер класс.

Хочу сказать слова искренней благодарности за приглашение и оказанное доверие стать послом фигурного катания руководству региона: губернатору Кировской области Васильеву Игорю Владимировичу, председателю правительства Кировской области Чурину Александру Анатольевичу, заместителю председателя Правительства Кировской области Маури Андрею Альбертовичу.

(страница во «ВКонтакте»).

«Перевод на дистанционное обучение не планируется»

Ольга Рысева, министр образования Кировской области:

— В настоящее время перевод всех образовательных организаций в Кировской области на дистанционное обучение не планируется. Карантинные мероприятия, как и ранее, вводятся только в отдельных школах и классах, где фиксируется более 20% заболевших как ОРВИ, так и коронавирусной инфекцией. Информацию о количестве заболевших ежедневно контролируют директора образовательных организаций, которые принимают решение в каждой конкретной ситуации.

(страница «Правительство Кировской области» во «ВКонтакте»).

Где в Кирове был «парный памятник» Ленину и Сталину

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

— «Парные памятники» были редкостью в существовавшей в СССР монументальной традиции. Но у кировского ДК «Родина» в микрорайоне завода им. И. И. Лепсе одно время (вторая половина 1940-х и до середины 1950-х гг.) «стояли» и Ленин, и Сталин. После разоблачения культа личности Сталина от ДК убрали и Ленин остался один. Но при сносе ДК в начале 1980-х убрали и памятник Владимиру Ильичу. Новый дворец поставили фасадом к Октябрьскому проспекту, планировали снести здание столовой, устроить на её месте площадь с памятником. Однако эти планы так и не были реализованы, и место, лишившись старого памятника, не обрело нового…

(vyatkawalks.ru)