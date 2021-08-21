Блог его знает: «рекордный» сом, горячее питание и День палеонтолога

«Это рекордные темпы за последние 30 лет»

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— На ежегодном августовском педагогическом совещании обсудили с учительским сообществом перспективы развития образования.

Только за 3 года в регионе построили 24 детских сада, за последние годы построены новые школы в Зуевке и в микрорайонах города Кирова: Зиновы, Урванцево, Чистые Пруды. Идёт строительство школы в Радужном. Реконструировано под школу здание на улице Менделеева. Это рекордные темпы за последние 30 лет! Уже в этом году начнём строительство ещё шести школ. В 2023 – 2024 годах будет построена школа в г. Нолинске на 500 мест. Наряду со строительством учреждений образования нам необходимо создать современные комфортные условия в уже действующих школах.

Сколько работников соцзащиты региона уже привились от COVID-19

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

— Все мы, к сожалению, не понаслышке знаем об опасности заболевания коронавирусом и его последствий. Ещё в феврале я сделала личный осознанный выбор в пользу вакцинации от COVID-19, и мой пример поддержали коллеги.

На сегодняшний день более 5 тысяч сотрудников сферы социальной защиты региона, а это 85% от общего числа работников, подлежащих вакцинации, позаботились о здоровье, сделав прививку от COVID-19. Сотрудники соцсферы ежедневно взаимодействуют с большим количеством жителей. Они как никто другой понимают важность и необходимость вакцинации, чтобы защитить себя, своих близких и тех, кто доверяет им и обращается за помощью.

(kirovreg.ru)

Под Арбажем вытащили огромного сома

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Сома в человеческий рост и весом 46 кг удалось поймать в речном омуте близ деревни деревни Криуши Арбажского района. Фотография того, как рыбак пытается затащить улов в надувную лодку, появилась в паблике «Типичный Котельнич».

Поймать такого сома удалось на квок — небольшое приспособление, с помощью которого издают звуки, выманивающие сомов даже с большой глубины. Ранее сайт «Кировской правды» сообщал, что с помощью такого же устройства несколько лет назад под Вишкилем поймали сома весом 81 кг.

А в июле этого года в реке Юг выловили нехарактерную для наших мест сёмгу».

(t.me/kirovp)

Горячее питание для школьников: какие нюансы необходимо учесть

Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребёнка Кировской области:

— Все дети с особенными пищевыми потребностями должны быть обеспечены в школах горячим питанием. Но нужно помочь учебным заведениям — провести работу по разработке специального меню, чтобы не просто исключать отдельные продукты, на которые есть непереносимость, а обеспечить получение полноценного питания. Радует, что этим вопросом сегодня занимаются органы исполнительной власти. И родители, видя эти изменения, стали более активно информировать образовательные организации об особенностях своих детей.

(страница «Правительство Кировской области во «ВКонтакте»).

Как в Кирове отметили День палеонтолога

Вятский палеонтологический музей:

«Мы отметили День палеонтолога: для предварительно записавшихся участников сотрудники музея на главном объекте раскопок в области — Котельничском местонахождении парейазавров — провели экскурсию, а для младших участников организовали активные игры.

Гости узнали загадки и тайны Сокольей горы, услышали рассказы о фауне, обитавшей в нашей местности 250 миллионов лет назад, о методике поиска окаменелостей и о том, как проходят раскопки на берегах Вятки. Не обошли стороной и родник под Сокольей горой, вода из которого пошла на вкусный чай для чаепития на палеонтологической поляне после активных игр.

У всех гостей была возможность поработать и с инструментами палеонтологов: кисточками и кирками…»

(страница во «ВКонтакте»).