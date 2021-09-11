Блог его знает: своя кондитерская, хорошая новость и чему научат в Академии Яндекса

Как открыть свою кондитерскую: опыт семьи из Опарино

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Познакомился с замечательной семьёй Андрея и Ольги Матрохиных из Опаринского района. Супруги воспитывают троих сыновей. В этом году Ольга открыла собственную кондитерскую на средства, полученные в рамках социального контракта.

Уже сейчас кондитерские изделия Матрохиных – торты, десерты, шоколад, конфеты ручной работы – пользуются большим спросом не только в Опаринском районе, но и за его пределами.

На предоставленные 250 тысяч рублей Ольга закупила всё необходимое для работы: духовой шкаф, профессиональный миксер, индукционную варочную поверхность, холодильник, блендер и кондитерский инвентарь.

Социальный контракт в Кировской области с 2020 предоставляется на территории всего региона. Он зарекомендовал себя как рабочий механизм, направленный на индивидуальную поддержку семьи и помощь в преодолении непростой жизненной ситуации. И сегодня мы видим много замечательных историй, когда благодаря помощи со стороны государства люди воплощают свои мечты, развивают идеи, создают рабочие места.

(страница во «ВКонтакте»).

Хорошая новость, с которой начался учебный год

Мария Анисимова, директор Центра детского творчества посёлка Богородское:

– Новый учебный год начался с приятной новости: заработную плату работникам бюджетной сферы проиндексировали. Благодаря поправкам в областной бюджет, проиндексируется и зарплата педагогов дополнительного образования. Конечно, мы очень рады этому. Сейчас на нашу сферу обратили внимание, и это даёт надежду, что дополнительное образование будет развиваться.

(группа «Кировская область» во «ВКонтакте»).

Министр рассказала о знакомстве с вятским поэтом

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

– В каждом кировском доме-интернате живут уникальные люди. Один из них – талантливый поэт Алексей Кутергин. Во время недавнего знакомства в Новомедянском доме-интернате я узнала, что Алексей отметил 30-летие творческой деятельности. С 2016-го он является членом Союза писателей России и на сегодняшний день выпустил 5 собственных сборников стихотворений, которые посвятил тем, кого очень любит.

Своё первое стихотворение Алексей писал 4 дня. И спустя много лет, он до сих пор его помнит.

Алексей рассказал, что для того, чтобы написать очередной поэтический шедевр, можно вдохновляться всем: людьми, природой, жизненными ситуациями. Главное, чтобы говорила твоя душа.

(страница в Facebook)

На здании в Кирове нарисуют огромную ракету и портрет Циолковского

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«К 15 сентября на здании Вятского ГАТУ появится граффити художницы Марии Державиной «Путь к успеху». Мария стала победителем фестиваля стрит-арта «ФормART» от Кировской области.

На картине будут изображены космический корабль и известные земляки, которые внесли вклад в развитие космонавтики: ученый Константин Циолковский и космонавт Виктор Савиных. Сама Мария работает преподавателем рисования и очень интересуется космической темой.

Фото и видео «живописного» процесса появятся на сайте проекта formartpfo.ru. Потом работы примут участие в финальном голосовании, где из 14 победителей от каждого региона выберут лучших. Конкурс завершится в октябре. Пожелаем удачи кировчанке!»

(t.me/kirovp)

Чему юных кировчан научат в Академии Яндекса

Михаил Исупов, директор Кировского физико-математического лицея:

– Обучение по программе, разработанной экспертами Яндекса (она будет работать в 2021/22 учебном году и на площадке лицея – «КП»), длится два года. На первом курсе школьники изучают основы языка программирования Python, востребованного как в IT-компаниях, так и в научной среде. Его относительно несложно освоить, и при этом он позволяет решать множество задач. Второй курс посвящён промышленному программированию. Школьники пробуют свои силы в творческих проектах: разработке веб-приложений, чат-ботов, пользовательских интерфейсов. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли курсы повышения квалификации в Яндексе.

(kirovreg.ru)

«Никогда в жизни не видел детей, которые с таким удовольствием идут в школу»

Евгений Ревенко, депутат Госдумы РФ, недавно знакомившийся с опытом вятских «школ полного дня» в ходе рабочего визита в Киров:

– Слава богу, обучение в школах теперь снова очное, хотя ситуация с пандемией, конечно, остаётся напряжённой. Но вакцинация и другие меры позволили вернуться к традиционному способу занятий. У меня самого дочь учится в 11-м классе. И могу сказать: я никогда в жизни не видел таких радостных детей, которые с таким удовольствием идут в школу!

Традиционная форма обучения – это хорошо, ведь в жизни человека должны быть устоявшиеся вещи. И замечательно, что система образования в этом плане достаточно консервативна.

(проект «Дайте сказать!»)