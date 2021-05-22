Блог его знает: святой Христофор поможет кировским байкерам, а звёзды Голливуда оценили достопримечательности Вятки

Кировским байкерам поможет святой Христофор

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Пожелал удачи на дорогах байкерам нескольких мотоклубов Кирова, открывшим очередной мотосезон. В Успенском соборе Трифонова монастыря Митрополит Вятский и Слободской Марк провёл молебен и освятил икону святого Христофора, который считается покровителем всех путешествующих.

Пообщался с мотоциклистами, пожелал им быть примером ответственного поведения на дорогах и безаварийной езды! Во многом это зависит и от качества дорожного полотна. С каждым годом мы значительно увеличиваем объёмы ремонтных работ и дальше будем наращивать эти показатели. К середине лета планируем завершить основный перечень работ и вновь претендовать на дополнительное финансирование, чтобы отремонтировать как можно больше дорог!

(страница во «ВКонтакте»).

Записаться к врачу в МФЦ: это делается так

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

– В центрах «Мои Документы» можно записаться на приём в медучреждения. Первой пилотной площадкой проекта стал кировский офис МФЦ на Калинина, 2. С 4 мая в этом центре госуслуг кировчане могут записаться на приём в выбранное медицинское учреждение. Для получения талона к врачу заявителю необходимо подойти к стойке регистрации центра «Мои Документы», назвать учреждение, которое он хотел бы посетить, профиль специалиста и свои данные. Эксперт МФЦ запишет заявителя на приём при наличии свободного времени в медучреждении. Предварительно записываться в центр госуслуг и предоставлять дополнительные документы не нужно. На руки заявитель получит распечатанный талон со статусом записи.

(страница в Facebook).

Звёзды Голливуда оценили достопримечательности Вятки

Телеграм-канал «Кировской правды»:

– В областном Центре развития туризма запустили в соцсети шуточный проект о том, как звёзды Голливуда могли бы отдыхать в Кирове и какими впечатлениями поделиться со своими подписчиками.

Тут и Джулия Робертс в парке у пруда около «Диорамы», решившая сделать панорамное фото неподалёку от скульптуры героини романа Александра Грина «Бегущая по волнам». И Киану Ривз, который в Кирове прогулялся по улице Спасской, а затем посетил музей истории Хлынова и Вятский палеонтологический музей. А вот, на ещё одном коллаже, – Джонни Депп окунувшийся в атмосферу старинного купеческого города Слободского. Ему, наверняка, запомнились бы часовня Михаила Архангела, построенная в XVII веке без единого гвоздя, колокольня на Соборной площади, Екатерининский кафедральный собор и музей-усадьба академика А.Н. Бакулева…

(t.me/kirovp)

В честь внука Наполеона на вятских дорогах жгли бочки

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

– 200 лет назад (в мае 1821-го) умер Наполеон Бонапарт. Вятскую губернию, которая всегда являлась глубоким тылом, почти не коснулись военные баталии начала XIX века. Позже в нашем крае отбывали ссылку пленные солдаты французской армии, хотя родственники Наполеона среди них не значились. Тем более удивительно, что в 1845 году официальный визит в наш регион нанес внук Наполеона — Максимилиан Лейхтенбергский.

Во время путешествие для осмотра Пермских горных заводов он посетил юго-восточную часть Вятской губернии: прибыл в уездный город Малмыж, где по случаю приезда столь высокого гостя был устроен большой народный праздник. Следующим населенным пунктом Вятской губернии, где остановился Лейхтенбергский, стала небольшая деревня Мукикакси, где «гость изволил пить чай».

Приезд Максимилиана Лейхтенбергского стал значимым событием для Вятской губернии, в ночное время во всех деревнях, расположенных у тракта, по которому он передвигался, жители жгли смоляные бочки и освещали тем самым путь.

(Страница «Пешком по Вятке» во «ВКонтакте»).

Как в Кирове меняли «пакеты с пакетами» на сумки-шопперы

Александра Плосконосова, руководитель проекта по развитию экологического мышления (Центр развития творчества детей и юношества):

– Отказ от использования полиэтиленовых пакетов и переход на тканевые сумки-шопперы – это не только тренд сегодняшнего дня, но и реальная возможность на собственном примере показать высокий уровень социальной ответственности и заботы об экологии региона.

Мы надеемся, что все, кто принял участие в нашей акции по обмену тканевых сумок на «пакет с пакетами», задумаются о своем экологическом следе и станут более осознанными по отношению к природе и той красоте, которая нас окружает.

(kirovreg.ru)

«Жить только этой «бронзой» абсолютно нельзя»

Вячеслав Бронников, хоккеист «Родины»:

– О «бронзе» «Родины» на Чемпионате России 2005/2006 необходимо помнить. Мне непонятно, почему у нас нигде не висят плакаты с той победившей командой? Я приезжаю в Красноярск, и там весь стадион обвешан историей клуба, фотографиями хоккеистов: кто, когда играл… При этом, жить только той «бронзой», конечно, абсолютно нельзя. Нужно двигаться вперёд. Тогдашний успех – показатель, что мы можем даже своими силами, своими ребятами добиваться чего-то. Может быт,ь не такие большие финансовые вливания нужны, но нужна инфраструктура. Главное, чтобы был лёд, для хоккеиста это самое важное. Если у нас дети только по три месяца в году катаются, то тяжело ждать от них суперрезультатов. В Кирове просто необходим большой лёд. Один из немаловажных факторов бронзы, это искусственный лёд, который тогда появился на стадионе.

(Официальная страница ХК «Родина»).