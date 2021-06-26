Блог его знает: вакцинация, сиеста и тайна визита маршала Жукова в Слободской

«Только вакцинация поможет справиться с вирусом»

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

«Уважаемые жители Кировской области! Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе ухудшается и представляет серьёзную угрозу здоровью каждого из нас. Вирус заметно помолодел и сегодня в реанимации в тяжелом состоянии много молодых людей, тяжело болеют и дети!

Убедительно прошу вас позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких! Соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию и отнестись ответственно к прививочной кампании. Только вакцинация поможет нам справиться с вирусом, избежать его тяжелых последствий и вернуться к привычной жизни без ограничений!»

(страница во «ВКонтакте»).

Кировским работодателям рекомендуют устраивать сиесту

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«В связи с жаркой погодой в Кировской и других областях России, федеральный Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работодателей о том, как уберечь работников от теплового удара. В частности, предлагается сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении достигает плюс 28,5 градусов, при более 29 – на два часа, а при 30,5 – аж на четыре часа.

Если работа происходит на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градусов, считающейся опасной, то рекомендуется через каждые 15-20 минут делать перерывы на 10-12. Общая продолжительность труда на жаре не должна превышать 4-5 часов для имеющих специальную антитермальную одежду и до двух часов, если таковой не имеется. Также ведомство рекомендует сдвинуть график работы на утреннее и вечернее время.

Правда, сиеста на Вятке пока никем не практиковалась».

(t.me/kirovp)

На социальные инициативы будет направлено 14 миллионов рублей

Роман Береснев, заместитель председателя правительства Кировской области:

«Гражданское общество Кировской области активно развивается в самых разных направлениях и уже добилось большого успеха. В прошлом году 24 некоммерческих организаций получили субсидии из областного бюджета, на эти цели было направлено 10 млн рублей. Полностью реализованы 17 социально важных проектов, остальные в стадии завершения. Мы продолжим оказывать поддержку нашим НКО, в этом году на социально значимые инициативы направим 14 млн рублей. В равной доле в эту сумму войдут президентский грант и средства областного бюджета».

(kirovreg.ru)

Тайна визита маршала Жукова в Слободской

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

«Легендарный маршал Георгий Жуков в 1948 году (когда он командовал Уральским военным округом) приезжал в город Слободской Кировской области. Здесь Георгий Константинович посетил войсковую часть, располагавшуюся на территории бывшего Христорождественского девичьего монастыря. Что делал Жуков в Слободском и с какой миссией приезжал — до сих пор тайна. На стене одного из корпусов монастыря находится мемориальная табличка в честь «тайного» визита Жукова.

Возможно, это событие имеет связь с именем знаменитого слобожанина Г. П. Булатова, который первым установил советское знамя над Рейхстагом, но его подвиг до сих пор не признан. Существует гипотеза, что Григорий Петрович имел особые отношения с Георгием Жуковым, переписывался и даже встречался с ним.

Булатов хранил дома письма от Жукова. Так, бывший следователь Василий Ситников вспоминал, что «в руках оказались письма и фотографии от Жукова, Романа Кармена, генерала Шатилова. Жукову, помнится, принадлежали письма три-четыре, была и его фотография с дарственной надписью: «Григорию». Подпись и год — 1945-й…»

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В Кирове разработана перчатка — пульт дистанционного управления

Эль-Сибаи Амир, ученик кировского «Кванториума», победитель областного конкурса «Вятский Левша»:

«Разработанный мною пульт дистанционного управления в форме перчатки – один из самых больших проектов, которые я успел сделать за прошедший год. Я давно увлекаюсь робототехникой, в «Кванториуме» занимаюсь в общем счёте два года: один из них в Аэроквантуме и другой в Промробоквантуме. Наш педагог по робототехнике Мария Львовна Вотинцева не даёт сидеть на месте, всё время предлагает какие-нибудь проекты и конкурсы. На занятиях я больше люблю собирать роботов, чем программировать. Плюсом это прокачивает навыки пространственного мышления и понимания механики».

(kirovreg.ru)