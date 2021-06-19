Блог его знает: возвращение женской «Родины» и о том, что делал в Вятке отец главы Временного правительства

В Кирове привившимся от COVID-19 вручат билеты на представления

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

«В День России и День города Кирова стартовала первая социальная акция в поддержку вакцинации против коронавирусной инфекции. Руководство Кировского цирка приняло решение поддержать массовую прививочную кампанию. После получения первого компонента кировчанам подарят сертификаты на бесплатное посещение представлений.

Но! Чтобы посещение представлений было максимально безопасным для кировчан, договорились, что обменять сертификат на билет можно будет уже после прохождения полного курса – второй прививки.

Подтверждением станет прививочный сертификат, который можно получить и на Госуслугах.

Акция «Билет за прививку» стартовала уже в нескольких филиалах Росгосцирка в разных городах. Предлагаю кинотеатрам, театрам, музеям и другим организациям сферы развлечений поддержать массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции в Кировской области аналогичными акциями».

(страница во «ВКонтакте»)

Вятских аграриев ждёт перепись: как это будет

Алексей Котлячков, зампред правительства Кировской области, министр сельского хозяйства и продовольствия региона:

«В августе этого года сельхозпроизводителям предстоит ответить на вопросы о своих земельных ресурсах, о посевных площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, о поголовье сельскохозяйственных животных. Собранные сведения будут носить конфиденциальный характер. Участие каждой категории производителей сельскохозяйственной продукции в сельхозмикропереписи крайне важно для получения достоверной и объективной информации о состоянии дел в сельском хозяйстве Кировской области и нашей страны в целом».

(kirovreg.ru)

Почему известный актёр отправил послание кировской учительнице

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Актёр Денис Никифоров, известный телезрителям по популярному сериалу «Молодёжка», поздравил с днём рождения учительницу из Кирова Карину Исраелян.

– Я получила послание, о котором не могла и мечтать. Мой главный герой, методы которого в работе с молодёжной хоккейной командой мне очень близки, поздравил меня с Днём рождения! Спасибо за это моим любимым и дорогим уеникам 11 «г», которые организовали это поздравление! – написала Карина Эмильевна.

Она преподает математику в кировском лицее естественных наук. Записать необычное поздравление в честь её 61-летия популярного актера попросили ученики, которым Карина Эмильевна не раз цитировала любимого героя «Молодёжки». И это не первый сюрприз, которым порадовали учительницу ребята…»

(t.me/kirovp)

Женская «Родина» возвращается

Официальная страница ХК «Родина»:

«Состоялось первое организационное собрание женской хоккейной команды «Родина». На встречу, спустя много лет, пришли 15 девочек, полных решимости вернуть женский хоккей с мячом на Вятку.

Среди прекрасных дам большинство хоккеисток уже выступали за сине-белых ранее, и даже завоёвывали бронзовые медали Чемпионата России.

Главным тренером команды назначена Анастасия Заянова. Так же планируется привлечь ей в помощь экс-наставника команды, заслуженного тренера России – Юрия Валерьевича Бушуева, но окончательно договорённости со специалистом пока нет.

Хочется пожелать нашим девчонкам успехов, терпения и удачи! Мы болеем за вас!»

(страница во «ВКонтакте»)

Что делал в Вятке отец главы Временного правительства

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

«В июне 1970 года в Нью-Йорке умер министр-председатель Временного правительства Александр Керенский. Малоизвестно, но Фёдор Михайлович Керенский, отец известного политика, отметился у нас в Вятке в конце 1870-х.

Он возглавлял вятскую мужскую гимназию в 1877 – 1879 годах и был одним из первых директоров, обратившим серьёзное внимание на физическое воспитание. Специально для этого были приобретены новые спортивные снаряды. Ф. М. Керенский преподавал в 7 – 8 классах русскую словесность, логику, латинский язык совместно с русским и церковно-славянским. В Вятке он проработал до отъезда в Симбирск, где занял вакантную должность директора Симбирской гимназии. Там, как вы наверняка знаете, самым известным воспитанником Керенского стал Владимир Ульянов (Ленин) – сын его начальника, директора симбирских училищ Ильи Николаевича Ульянова».

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