Блог его знает: врачи на открытии пленэра, дорога к племзаводу и самое мистическое место в регионе

Почему на открытие пленэра пригласили вятских врачей

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— В шестнадцатый раз открылся знаменитый Васнецовский пленэр. Две недели двенадцать именитых мастеров живописи из разных городов страны будут работать в Кировской области, изображать окрестности на своих картинах.

14 августа они будут работать на родине знаменитых братьев Васнецовых в селе Рябово, а 18 августа мы встретимся с ними на Театральной площади на открытом уроке от участников пленэра. На церемонию открытия главного события культурной жизни региона мы пригласили и наших кировских врачей. Именно благодаря их ежедневному труду и борьбе с коронавирусом в это непростое время пандемии мы можем провести этот уникальный культурный проект. А лучшего художника по итогам работы в Кировской области специальная комиссия определит 19 августа.

(страница во «ВКонтакте»)

Дорога к племзаводу: ремонт позволит предприятию развиваться

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

— В рамках рабочего визита в Зуевский район с коллегами проверили ход работ на дороге Зуевка – Октябрьский – Городище, капремонт которой проводится в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области». Это дорога очень важна для района, так как ведёт к одному из крупных сельхозпредприятий — племзаводу «Мухинский», которое ежедневно отправляет потребителям 40 тонн молока. Приведение этой дороги в нормативное состояние позволит предприятию развиваться, расширив поставки продукции. Также с руководством обсудили пути развития сельхозотрасли в Зуевском районе.

(страница во «ВКонтакте»)

За что капитан «Вятки» любит Вятку

Дмитрий Бушуев, капитан команды КВН «Вятка»:

— Если бы я родился и вырос, например, в Саратове, то я любил бы Саратов. А в Кирове для меня нет ни одного квартала, с которым бы ни было ничего связано. Здесь я жил, здесь со мной что-то произошло… Киров — это карта воспоминаний, карта памяти. Поэтому Киров для меня — главный город. Здесь живут мои родители, здесь живут мои главные друзья. Ведь друзья у кавээнщика есть абсолютно в каждом городе страны.

Одно из фундаментальных конкурентных преимуществ города для меня — то, что Вятка была ссыльным краем испокон века. А кого обычно ссылали на Руси? Ссылали, по большому счёту, самых ярких, думающих, смелых, умных, вперёд видящих. И мне всегда было приятно жить с мыслью, что я потомок тех вольнодумцев, когда-то пустивших корни здесь. Мы все в Вятке потомки этих замечательных людей — художников, писателей, вольнодумцев».

(проект «Вятка с любовью», vk.com/butina_maria)

Кировский вокзал вошёл в десятку самых красивых

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Авторы проекта «Russia Beyond» составили топ-10 самых красивых вокзалов Транссибирской магистрали. В их число вошел и Кировский железнодорожный вокзал.

Также в десятке оказались: Ярославский вокзал в Москве, омский и новосибирский вокзалы, вокзалы в Красноярске, Иркутске, Слюдянке, Улан-Удэ, Биробиджане и Владивостоке.

Отметим, что главный редактор проекта «Russia Beyond по-русски» — журналист с вятскими корнями Всеволод Пуля».

(t.me/kirovp)

Почему Соколья гора — «самое мистическое место» в регионе

Алексей Ульянов, кировский блогер и журналист:

— Заехал на Соколью гору, едва ли не самое мистическое место в Кировской области! Здесь не только знаменитое на весь мир кладбище рептилий пермского периода, но и капище неведомого древнего племени. Считается, что на горе сильнейшая аномальная зона со всеми вытекающими последствиями, включая многочисленные свидетельства очевидцев о НЛО.

По приглашению сотрудников Вятский палеонтологический музей я принял участие в раскопках свежеобнаруженных останков парейазавра…

В яме едва виднеется черепушка погибшей давным-давно рептилии. Вокруг находятся мелкие раздробленные косточки, которые, на первый взгляд, мало чем отличаются от окаменевших кусков глины. Для меня, оказавшегося на раскопках впервые, стоило немалых усилий освоить азы работы в полевых условиях. Теперь я смутно, но представляю, где и как правильно копать, что делать, дабы сохранить найденный образец, готовый рассыпаться в руках…

(страница во «ВКонтакте»)