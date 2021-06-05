Блог его знает: вятские пельмени, стройка будущей школы и «Король диванов» в Кировской области

Губернатор поддержал инициативу производителей известных вятских пельменей

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Готов поддержать инициативу о закреплении на федеральном уровне критериев семейного бизнеса. С такой просьбой ко мне обратилась предприниматель из Пижанского района Ольга Попенова. Со своей семьей она руководит домашней фабрикой полуфабрикатов «Деревенская мечта». Предприятие работает с 2004 года, постоянно обновляет свой ассортимент, оборудование и улучшает условия труда.

Попеновы входят в состав «100 Семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ». На предприятии сформирована вся цепочка технологического процесса – от закупки сырья до поставки готового продукта. Для изготовления продукции используются только натуральные ингредиенты от производителей Кировской области. Компания производит более 50 видов полуфабрикатов.

Семья Попеновых — пример ответственного и успешного ведения бизнеса. Такие предприятия вносят большой вклад в экономику региона. Мы со своей стороны готовы поддерживать семейный бизнес и способствовать его дальнейшему развитию в регионе.

(страница во «ВКонтакте»)

Дмитрий Курдюмов побывал на стройке будущей школы

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

— Совместно с министерством образования и городской администрацией провели выездное совещание и посетили строительную площадку в микрорайоне Радужный города Кирова, где ведутся работы по возведению новой школы в рамках нацпроекта «Образование».

Строительство школы на 1000 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом началось осенью 2020 года. Вместе с коллегами убедились, что достаточно большой объём работ на объекте выполнен, основное здание приобрело свои очертания. Ещё многое предстоит сделать, чтобы в следующем году в стенах школы начались занятия.

Школа в Радужном – не последний объект, который будет создан в областном центре».

(страница в Facebook)

Почему жители Кирова скоро могут «пересесть» с автобусов на велосипеды

Телеграм-канал «Кировской правды»:

— Областной центр посетил московский урбанист и транспортный аналитик Александр Девяткин. Цель поездки — создание проекта велодорожки на улице Московской. Маршрут соединит Театральную площадь и юго-западную часть Кирова.

Велодорожка проляжет как по проезжей части, так и по тротуарам. Последние будут использоваться там, где наиболее интенсивный транспортный поток и высокая скорость авто.

Кстати, будущий веломаршрут неофициально называют «Студенческим» — по нему можно будет добираться от общежитий до корпусов ВятГУ. «Я думаю, что, если проект будет успешно реализован, то многие жители предпочтут велосипед городскому транспорту в своих ежедневных поездках», — говорит Александр Девяткин».

(t.me/kirovp)

Екатерина Климова сыграла в Кирове булгаковскую Маргариту

Екатерина Климова, актриса, на днях побывавшая в Кирове со спектаклем «Мастер и Маргарита» (16+), где сыграла главную героиню:

— О таких ролях, как Маргарита, мечтаешь всегда. Может быть, я уже лет десять грезила о ней. Но, считаю, что наконец встретилась с этой героиней именно в тот момент, когда была особенно подготовлена к этому бессмертному образу.

Чем я отличаюсь на сцене от Маргариты? Надеюсь, что ничем. Мне бы не хотелось привносить ничего в этот лаконичный, законченный образ. На сцене я пытаюсь воплотить именно те черты героини, которые закладывал в неё Михаил Булгаков.

(myslo.ru)

«В качестве варианта локации рассматриваем Кировскую область»

Андрей Ходасевич, учредитель компании «Король диванов»:

— Наша компания является крупнейшим производителем мебели в России. Выпускаем 1,5 млн единиц мебели в год. В этом году будет 17,5 млрд рублей оборота. Для обеспечения производства материалами и комплектующими планируем реализовать инвестиционный проект по строительству завода глубокой переработки древесины: планируем построить предприятие по изготовлению фанеры и плиты ДСП. Сейчас мы ведем поиск локации для размещения производства, в том числе, рассматриваем и Кировскую область.

(kirovreg.ru)