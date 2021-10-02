Блог его знает: золото Европы, первая глава и подарок к 650-летию Кирова

Сколько дворов и пространств благоустроили в регионе

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Мы продолжаем работать над благоустройством нашего региона. Всего в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 66 общественных пространств и 72 двора.

Сейчас уже приведено в порядок 60 общественных пространств и 49 дворов по всей области.

Например, в Кирове, на улице Боровая, 24 (корпус 4) недавно завершился ремонт двора. Здесь сделали красивые пешеходные дорожки, уложили новый асфальт и расширили парковки.

Жители отметили, что работы выполнили качественно и в срок, а их замечания подрядчик учитывал при проведении работ. В ближайшее время все работы по благоустройству в Кировской области будут завершены.

(страница во «ВКонтакте»)

Кировчанки привезут золото Европы

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«Кировские акробатки Александра Новоселова и Валерия Наговицына убедительно выиграли квалификацию, а затем подтвердили лидерство в финальных соревнованиях первенства Европы среди спортсменов 11-17 лет, проходившего в итальянском городе Пезаро. Путёвку туда они завоевали, выиграв первенство страны. Воспитанницы кировской спортшколы №1 выступали в составе сборной России, которой противостояли соперницы из 15 стран. И привезут золотые медали.

В многоборье хорошо выступил также дуэт Ивана Мусихина и Арсения Бочкарева из той же спортшколы. В администрации города Кирова заметили, что в связи с успехами вятских спортсменов в следующем году он будет принимать чемпионат России».

(t.me/s/kirovp)

Какой должна быть первая глава книги

Александр Балыбердин, священник, писатель:

– Какой должна быть первая глава книги? Весёлой или серьёзной? Длинной или короткой? Главное, чтобы она не была скучной. Но была яркой, задиристой, захватывающей, интересной!

Вот и мне захотелось удивить читателя в романе-событии «Накануне» – представить, что мы снова вернулись в день встречи Великорецкого хода. Но только находимся не среди крестоходцев, а… в автобусе, который стоит на солнцепеке посреди улицы и ждёт, когда пройдёт колонна паломников. О чём в нём думают и говорят люди? О чём думает Мир, когда видит Церковь?..

(страница в Facebook)

Настольная игра — подарок к 650-летию Кирова

Мария Бутина, общественный деятель, избранный депутат Госдумы РФ от Кировской области:

– Сегодня в прямом смысле слова побывала в мире детства на международной выставке «Индустрия детских товаров», которая работает в Москве. Сюда меня пригласила Ольга Доротюк, директор кировской фабрики игрушек «Весна». С этим предприятием я познакомилась во время поездок по Кировской области.

Уже предложила губернатору Кировской области Игорю Васильеву включить предприятие в оргкомитет по подготовке празднования 650-летия города Кирова в 2024 году. И это неспроста – кроме другой продукции, «Весна» выпускает настольную историческую игру «Путешествие по Вятской губернии». Очень хороший подарок к предстоящему юбилею столицы региона!

(страница во «ВКонтакте»)

Почему необязательно «всегда быть успешным»

Альберт Лиханов, писатель, земляк кировчан:

– Я уверен, что всё, что с нами происходит во взрослой жизни, заложено в детстве. Не обучен порядку и порядочности, слову, элементарным взаимоотношениям – всё! Человек будет расти, но будет набивать шишки на лбу и наращивать свой отрицательный капитал, ломая свою судьбу. Человек должен быть терпеливым и мужественным, обязан понимать, что иные голы в жизни приходится пропускать, и не обязательно всегда он будет успешным. Всё это обеспечивает та база, что была заложена изначально. Хотя ныне слово «успех» наполнилось иным смыслом, и я его не люблю…

(vm.ru)

В регионе начинается реализация уникального проекта

Екатерина Садакова, волонтёр-медик, ординатор Центра онкологии и медицинской радиологии:

– В Кировской области начинает реализацию проект «Я буду жить». Он уникален для России. Ещё ни в одном регионе волонтёры-медики не проходили обучение в стенах онкологических центров и вместе с врачами не проводили такие масштабные мероприятия. Совместно мы посетим предприятия региона, школы и колледжи, расскажем о профилактике и, надеюсь, поможем людям вовремя выявить заболевание и сохранить свою жизнь. Для нас, студентов, это прекрасная возможность пообщаться с опытными врачами и внести свой вклад в борьбу со злокачественными новообразованиями. Возможно, кто-то из наших волонтёров захочет в будущем стать врачом-онкологом и посвятить свою жизнь лечению онкологических заболеваний.

(kirovreg.ru)