Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Блогер, которого на пути в Киров сбила машина, продолжил путешествие

Блогер, которого на пути в Киров сбила машина, продолжил путешествие

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Евгений Кутузов 1 апреля решил совершить пеший поход, название которого сразу же привлекло внимание общественности «из Грязи в Князи».

Молодой человек — житель Санкт-Петербурга, он Член Русского Географического общества. Евгений вышел из Липецкой области, где есть город Грязи. По плану его конечная точка — наш регион. В Кировской области существует село Князи. По предварительным подсчётом пешее путешествие должно было завершиться быстро, но помешал несчастный случай.

В Липецке Евгения сбила машина. Он получил серьёзные травмы. У него оказался открытый перелом двух берцовых костей. Несколько недель блогер провёл в больнице. Однако на днях он сообщил подписчикам, что продолжает путь.

Блогер, которого на пути в Киров сбила машина, продолжил путешествие

Ходить ему очень тяжело, но он нашёл выход. Умелец из Подмосковья сделал специальную коляску. Транспортное средство очень необычное. Оно подходит для людей с ограниченными возможностями здоровья. Агрегат приводится в движение с помощью рук.

Блогер, которого на пути в Киров сбила машина, продолжил путешествие

Своим примером Евгений Кутузов хочет дать пример стойкости и силы духа. Когда он лежал в больнице, его охватила депрессия, но он сумел её побороть. За путешествием 31-летнего жителя Санкт-Петербурга следят тысячи подписчиков. Успехами он делится ежедневно.

Блогер, которого на пути в Киров сбила машина, продолжил путешествие

Сейчас он находится в Рязанской области. В городе Ряжск молодой человек останется до вторника, чтобы немного отдохнуть. До Рязани ему остаётся проехать 140 километров. А вообще впереди у него около 1500 километров пути. Мужчина признаётся, путешествие может занять всё лето.

Фото: vk.com/ekutuz

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Екатерина Сонина