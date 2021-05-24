Блогер, которого на пути в Киров сбила машина, продолжил путешествие

Евгений Кутузов 1 апреля решил совершить пеший поход, название которого сразу же привлекло внимание общественности «из Грязи в Князи».

Молодой человек — житель Санкт-Петербурга, он Член Русского Географического общества. Евгений вышел из Липецкой области, где есть город Грязи. По плану его конечная точка — наш регион. В Кировской области существует село Князи. По предварительным подсчётом пешее путешествие должно было завершиться быстро, но помешал несчастный случай.

В Липецке Евгения сбила машина. Он получил серьёзные травмы. У него оказался открытый перелом двух берцовых костей. Несколько недель блогер провёл в больнице. Однако на днях он сообщил подписчикам, что продолжает путь.

Ходить ему очень тяжело, но он нашёл выход. Умелец из Подмосковья сделал специальную коляску. Транспортное средство очень необычное. Оно подходит для людей с ограниченными возможностями здоровья. Агрегат приводится в движение с помощью рук.

Своим примером Евгений Кутузов хочет дать пример стойкости и силы духа. Когда он лежал в больнице, его охватила депрессия, но он сумел её побороть. За путешествием 31-летнего жителя Санкт-Петербурга следят тысячи подписчиков. Успехами он делится ежедневно.

Сейчас он находится в Рязанской области. В городе Ряжск молодой человек останется до вторника, чтобы немного отдохнуть. До Рязани ему остаётся проехать 140 километров. А вообще впереди у него около 1500 километров пути. Мужчина признаётся, путешествие может занять всё лето.

Фото: vk.com/ekutuz