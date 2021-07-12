Блогер Михайленко показал, что стоит посетить в Крыму после катаклизмов

На черноморский полуостров обрушились неприятности в самый разгар турсезона. Пока устраняются последствия разгулявшейся стихии, крымский блогер решил подправить репутацию курорта и показать, куда стоит отправиться гостям, сообщает Федеральное агентство новостей.



В часовом выпуске программы «Маршруты» Александр Михайленко пригласил туристов посетить старинный поселок Гурзуф, который хранит воспоминания о великих русских литераторах Пушкине и Чехове. Блогер так построил выпуск, что его подписчики смогут посетить все рекомендуемые им достопримечательности и развлечения за один день.



Первым делом Михайленко отправился на пляж, где показал зрителям чистейшую гладь морской воды. В ней видно только медуз — никакой мути грязи и мусора! После этого блогер отправился на каяках к скалам Адалары, посетил бухту Чехова, Генуэзскую скалу и взглянул на любимый многим лагерь «Артек».



Далее блогер заглянул в музей Пушкина и примыкающий к нему парк. Там он присоединился к экскурсионной программе. После, из бесед с местными жителями он разузнал историю и легенды поселка Гурзуфа.



Завершил свою программу неподалеку от этого поселка в селе Краснокаменке. Там он поделился со зрителями своего ютуб-канала красотами местных озер и видом на Медведь-гору.

Ранее мы сообщали, что водонапорную башню в Слободском начали использовать по-новому.