Бобры в Нургуше собирают веточки для хаток (ВИДЕО)

Хотя эти грызуны чаще всего активны в ночное время, в заповеднике удалось снять зверька в светлое время суток.

В видеоловушку в заповеднике Нургуш попался очередной зверек. На этот раз камера сняла самого крупного грызуна – бобра. Он собирал веточки для своей семьи.

К весне запасы веточного корма, заготовленного в водоемах осенью, подходят к концу и зверьки выходят на берег в поисках еды. Больше всего бобры любят камыши и кувшинки, но пока они не выросли, соглашаются и на веточки мягких древесных пород.

Бобры выбираются на берег и протаптывают в снегу глубокие канавки, чтобы добраться до пищи, сообщили сотрудники заповедника. Грызуны набирают веточки и кору ивы, осины, ольхи, березы и тащат их себе в хатку, где родителей ждут голодные малыши, подросшие за зиму.

Для стройки эти веточки не используют. Возведением своих хаток и их расширением бобры занимаются летом и осенью, а весной лишь проводят мелкий ремонт.

Удивительно, что в объектив камеры зверек попался днём. Обычно они очень настороженны и выходят из своих укрытий лишь в темное время суток. Такое поведение свидетельствует о том, что в заповеднике эти грызуны чувствуют себя в безопасности.

Недавно мы сообщали, что в ловушку в заповеднике Нургуш попалась куница.

Фото: wallhere.com