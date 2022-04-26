Более 1200 предприятий России приняли участие во флешмобе #МыРаботаем

Среди участников – и производственные компании Кировской области

В конце марта в социальных сетях под хештегом #МыРаботаем стартовала масштабная акция о работе отечественных предприятий. На данный момент уже свыше 1 200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе.

«Работайте, а мы поддержим!»

Минпромторг России поддержал акцию #МыРаботаем. В ведомстве поблагодарили всех, кто вопреки санкциям не прекращает работу.

– Для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство России реализует антикризисные меры. Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне, ведется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим! — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Работников предприятий также уже поддержали 39 глав регионов. Они опубликовали посты с видеороликами на своих официальных страницах в соцсетях. Поддерживают предприятия и россияне: видеоролики уже набрали свыше 40 млн просмотров, более 4 тыс. репостов и сотни одобряющих комментариев.

Лидерами среди принявших участие во флешмобе стали хлебозаводы и мини-пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции. Пользователи соцсетей могут наблюдать кадры, сделанные на мясокомбинатах, мукомольных заводах, пивобезалкогольных производствах, молокозаводах, в тепличных хозяйствах, рыбных и рыбоводческих цехах.

Готовы заполнить ниши импорта

Приняли участие в акции и предприятия Кировской области – ПФ «ЛЕЛЬ», группа компаний «Клевер», «Эйс», «Эксперимент», «Центр активного отдыха «Летучий Корабль», «Деколь», «АртАвангард», Ми&Ко, «Сельмаш молочные машины» и многие другие.

– Ситуация в стране и мире может меняться, но мы развиваемся и создаем новые рабочие места, а самое главное – радуем покупателей качественной одеждой, — говорит гендиректор фабрики вязанных и трикотажных изделий (группа компаний «Клевер», «Эйс», «Эксперимент») Юлия Вахрамеева. — Сегодня с рынка уходят зарубежные конкуренты, и сейчас наше производство готовится заполнять эту нишу и удовлетворять потребности покупателей всех возрастов в еще большем объеме.

Исполнительный директор фабрики «Лель» Алексей Шапин отмечает, что планы по развитию компании были утверждены еще в конце прошлого года, и они не корректировались.

— В 2022 году мы планируем произвести порядка 700 тысяч пар обуви. На данный момент, исходя из новых реалий жизни, мы ищем новых поставщиков материалов, и я уверен, что у нас все получится. Несмотря на то, что в последние годы покупательская способность имела тенденцию к снижению, мы не будем сдавать позиции по качеству нашей продукции и переходить на изготовление обуви из искусственных материалов, – подчеркивает Алексей Шапин.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев обращает внимание на то, что содействие развитию реального сектора экономики – один из приоритетов региональной власти.

Напомним, в регионе работает межведомственная комиссия по повышению устойчивости экономики. С привлечением представителей бизнеса, экспертного сообщества в круглосуточном режиме ведётся мониторинг экономической ситуации, оцениваются риски во всех отраслях, прорабатываются пути защиты секторов экономики и социальной сферы.