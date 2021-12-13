Более 112 тысяч кировчан прошли ревакцинацию от COVID-19

В Кировской области продолжается прививочная кампания от COVID-19. На 13 декабря прививки от коронавируса сделали более 619 тысяч жителей региона. Ревакцинацию прошли более 112 тысяч человек.

По словам главы областного минздрава Андрея Черняева, только за прошедшую неделю прививки сделали более 21 тысячи кировчан. Вакцины от коронавируса имеются во всех пунктах вакцинации в достаточном количестве.

— В наличии есть «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Вакцина «Ковивак» поступает небольшими партиями и также незамедлительно распределяется по пунктам вакцинации, — сообщил Андрей Черняев. – Накануне поступила дополнительная партия вакцины в количестве более 84 тысяч доз.

Ранее прививка от коронавируса была внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 11 октября вышло постановление главного государственного санитарного врача по Кировской области, согласно которому 80 процентов работников всех организаций должны пройти вакцинацию до 10 декабря.

Данный период завершен. Выполнение требований постановления контролирует Управление Роспотребнадзора.

Отсутствие прививки может быть чревато последствиями, а именно – отказом в приеме на работу или отстранением от работ, связанных с высоким риском заражения. Но прививка – это, в первую очередь, не QR-код, а здоровье и безопасность людей в период пандемии

– Мы приходим в пункты вакцинации не за сертификатами и QR-кодами, а за возможностью пройти пандемию с сохранением здоровья и зачастую жизни. Мы видим, как переносят заболевание невакцинированные. Большинство из них попадают в реанимацию, а также проходят длительную реабилитацию после болезни, – подчеркнул первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Ранее мы писали, что Кировская область остается одним из лидеров по темпам вакцинации в РФ.