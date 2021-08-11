273 тысячи кировчан прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Порядка 273 тысяч жителей Кировской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Первый компонент вакцины получили более 314 тысяч человек.

В настоящее время в Кировской области работают 80 стационарных прививочных пунктов и 39 мобильных бригад. Основной вакциной по-прежнему остается «Спутник V». Те, кто уже переболел ковидом или вакцинируется повторно, могут привиться «Спутником Лайт».

По словам губернатора Игоря Васильева, лидерами по темпу вакцинации являются Арбажский, Свечинский и Унинский районы. Не отстают от них Немский и Опаринский районы, а также жители заречной части Кирова.

В настоящее время сделать прививку от коронавируса в Кирове можно в следующих мобильных пунктах:

на Театральной площади с 9 до 18 часов в будние дни и с 8 до 15 часов в выходные;

на площади Маршала Конева с 11 до 19 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в субботу;

в ТЦ «Грин Хаус» по вторникам, средам и четвергам с 10 до 18 часов;

у входа в ТЦ «Jam Молл» с 15 до 19 часов в будние дни;

на набережной Грина (улица Труда, 1) с 16 до 20 часов по средам, четвергам и пятницам;

у ТЦ «Макси» в Чистых Прудах с 13 до 19 часов до 13 августа;

у цирка с 13 до 19 часов с 16 августа ежедневно.

Круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19 в Кирове работают по следующим адресам:

улица Семашко, 1 (приемный покой горбольницы №5)

улица Свободы, 59 (приемный покой областного эндокринологического центра)

улица Дерендяева, 97 (приемный покой стационара горбольницы №9)

Где сделать прививку от коронавируса в районах Кировской области.