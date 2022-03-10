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Более 498 тысяч кировчан своевременно уплатили имущественные налоги

Вадим Шабалин Новости, Общество

УФНС по Кировской области подвело итоги кампании по уплате имущественных налогов.

Свыше 76% жителей региона оплатили налоги своевременно и начали новый год без задолженности. В доходы области перечислено более 1,9 млрд рублей (+135 млн по сравнению с 2020-м).

По данным на 1 марта долги по налоговым платежам имеют около 236 тыс. человек. Общая сумма — 565 млн рублей. Налоговые инспекции направляют им требования об уплате.

Уточнить наличие задолженности по имущественным налогам можно на официальном сайте ФНС России с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Погасить её можно несколькими способами:

  • в режиме онлайн на сайте nalog.gov.ru с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» или сервиса «Уплата налогов и пошлин»;
  • через сайт Госуслуг (gosuslugi.ru);
  • через банкоматы по квитанции, полученной в налоговой инспекции.

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Вадим Шабалин