Более 498 тысяч кировчан своевременно уплатили имущественные налоги

УФНС по Кировской области подвело итоги кампании по уплате имущественных налогов.
Свыше 76% жителей региона оплатили налоги своевременно и начали новый год без задолженности. В доходы области перечислено более 1,9 млрд рублей (+135 млн по сравнению с 2020-м).
По данным на 1 марта долги по налоговым платежам имеют около 236 тыс. человек. Общая сумма — 565 млн рублей. Налоговые инспекции направляют им требования об уплате.
Уточнить наличие задолженности по имущественным налогам можно на официальном сайте ФНС России с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Погасить её можно несколькими способами:
- в режиме онлайн на сайте nalog.gov.ru с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» или сервиса «Уплата налогов и пошлин»;
- через сайт Госуслуг (gosuslugi.ru);
- через банкоматы по квитанции, полученной в налоговой инспекции.