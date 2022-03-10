Более 498 тысяч кировчан своевременно уплатили имущественные налоги

УФНС по Кировской области подвело итоги кампании по уплате имущественных налогов.

Свыше 76% жителей региона оплатили налоги своевременно и начали новый год без задолженности. В доходы области перечислено более 1,9 млрд рублей (+135 млн по сравнению с 2020-м).

По данным на 1 марта долги по налоговым платежам имеют около 236 тыс. человек. Общая сумма — 565 млн рублей. Налоговые инспекции направляют им требования об уплате.

Уточнить наличие задолженности по имущественным налогам можно на официальном сайте ФНС России с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Погасить её можно несколькими способами: