Более 500 кировских водителей получили штрафы за тонировку

В течение последних 10 дней в регионе проходило оперативно-профилактическое мероприятие автоинспекторов.

С 19 по 28 апреля сотрудники ГИБДД дежурили на дорогах региона для выявления нарушений, связанных с управлением машинами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТ по светопропусканию. За указанный период инспекторы остановили 507 авто на которых владельцы сделали «глухую» тонировку.

Напомним, светопропускание лобового стекла и передних боковых стекол разрешено не менее 70%. Задние стекла тонировать разрешено. Эти нормы прописаны только для обеспечения безопасности автомобилистов.

При выявлении отклонения от разрешенных параметров на водителя составляют административный протокол. Ему придется заплатить 500 рублей штрафа и убрать тонировку.

Все остановленные автовладельцы, у которых свет не проникал в салон в достаточном количестве, привлечены к административной ответственности. Подобные рейды будут продолжены, сообщили в ГИБДД региона.

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Фото: vk.com/gibdd43