Более 60 крупных свалок ликвидируют в Кировской области

До конца ноября на территории Кировской области будет ликвидировано 60 крупных свалок.

Это крупные поселковые свалки твердых бытовых (коммунальных) отходов в 23 районах, которые были проинвентаризированы в 2012 году.

В результате будет расчищена площадь около 80 га.

Сейчас муниципальные образования ведут подготовительные работы: составляют сметы затрат, формируют комиссии по контролю за ликвидацией свалок.

Для уточнения сведений об объекте, подлежащем ликвидации (площадь, масса и объем накопленных отходов, место расположения), составляется акт предварительного обследования, который подписывается комиссией.

Фото priroda.kirovreg.ru