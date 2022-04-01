Более 80% жителей России заявили о доверии президенту

Политики, общественники, социологи в один голос отмечают, что такой сплоченности российского народа, как сейчас, не наблюдалось давно.

Стоит только вспомнить концерт на Красной площади, посвященный «Крымской весне» и собравший сотни тысяч жителей столицы и разных регионов.

Люди стали более взвешенно и трезво оценивать внешнеполитическую ситуацию, уже нет растерянности, снижается уровень тревоги. И, наоборот, повышается уровень оптимизма, уверенность в преодолении санкций и дальнейшем экономическом росте.

На этом фоне растут рейтинг президента РФ, степень поддержки Вооруженных Сил России, одобрение деятельности правительства.

Так, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса общественного мнения за период с 21 по 27 марта.

По данным исследования, показатель одобрения деятельности президента России составил 79,0% (+1,1 п.п. за неделю).

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России –51,8% (+0,2п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно.

На вопрос о доверии Михаилу Мишустину дали положительный ответ 63,1% (+0,5 п.п. за неделю).

Одновременно с усилением сплоченности и единения жителей России слабеют позиции Запада и Украины в информационной войне. Люди научились отличать правду от фейков, уже нет безоглядного доверия всему, что появляется в сети интернет. Пользователи пропускают получаемую информацию через «фильтры» собственной критической оценки.

И для западных идеологов это единение стало полной неожиданностью. Сегодня даже те жители нашей страны, кто в первые дни крайне негативно оценивал начало спецоперации, говорят о её поддержке:

«Сколько ни смотрел укрорепортажей, почти во всех – злобная полуистеричная кровожадность. Нет там праведного гнева, какой должен бы возникать у героев-защитников своей Родины. Не появляется у меня чувства уважения к ним».

Люди разобрались, где правда, а где вымысел, и правда оказалась на стороне России.

Полным провалом украинско-западной информационной стратегии стала попытка раскрутить тезис

«Мне стыдно, что я русский». И, возможно, это отчасти и стало толчком к объединению граждан нашей страны. Потому что оскорбительный тезис вызвал сильнейшее отторжение в обществе и дал обратный эффект – рост чувства гордости за свою страну, за свой народ.

Еще один провал Запада связан с санкциями. Расчет был на то, чтобы лишить людей привычных им благ, запугать, вызвать злость, возмущение, негодование.

Однако и эта стратегия сорвалась. Обескураженные в первые дни введения санкций люди очень быстро взяли себя в руки, успокоились. И сегодня уже нет ажиотажного спроса ни на сахар, ни на другие продукты, ни на лекарства.

Жители страны поняли, что экономика защищена, а санкции больнее ударяют не по России, а, наоборот, по тем странам, которые их вводят.

И первые же меры по поддержке экономики, по переходу на рубли за газ россияне восприняли на ура.

Абсолютное большинство верит в способности отечественных компаний заменить западные.