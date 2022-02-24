Более 900 дольщиков планируется восстановить в правах в Кировской области

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены вопросы восстановления прав граждан-участников долевого строительства.
По словам заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллина, проблему большинства обманутых дольщиков в стране удастся решить к 2024 году — при наличии достаточного финансирования и при продолжении системной работы в регионах.
Сейчас в Кировской области числится 1 488 пострадавших граждан по 26 проблемным домам.
«В регионе применяются разные механизмы для восстановления участников долевого строительства в правах. Это и продолжение строительства действующими застройщиками с помощью привлечения средств частных инвесторов, и выделение земельного участка без проведения торгов застройщику, который возьмется завершить проблемные дома, и использование механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Именно так – благодаря механизму предоставления земельного участка застройщику без проведения торгов – удалось завершить возведение дома 21 в переулке 1-й Гороховский в Кирове», — говорит губернатор Игорь Васильев.
В прошлом году были решены проблемы по следующим объектам:
- дом 21 в пер. 1-й Гороховский в Кирове (строительство завершено с помощью механизма, закрепленного в областном законодательстве),
- дом 47а по ул. Советская в Слободском (строительство завершено за счет средств инвестора),
- дом 1 (4, 5, 6 секции) по ул. Широтная в Кирове (строительство завершено действующим застройщиком),
- дом 81 по ул. Гороховская в Кирове (строительство завершено с помощью механизма, закрепленного в областном законодательстве).
Восстановлен в правах 281 гражданин.
За январь — февраль текущего года из Единого реестра проблемных объектов исключено 3 дома:
- г. Киров, ул. Широтная, д. 1 (1, 2, 3 секции);
- г. Киров, ул. Сурикова, д. 31, корпус 4;
- два объекта в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района.
Восстановлены в правах 47 граждан.
Между государственной инспекцией строительного надзора Кировской области и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства заключено соглашение о финансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков по 5 адресам в Кирове:
- ул. Ленина, д. 31,
- ул. Пугачева, д. 29а,
- ул. Мичуринская, д. 3,
- пер. Березниковский, д. 38,
- пер. Березниковский, д. 40.
Кроме того, в настоящее время действующими застройщиками ведется строительство (с нарушением плановых сроков) по адресам:
- г. Киров, ул. Современная, д. 13 (1 и 2 очереди);
- г. Киров, пер. Березниковский, д. 34, (3 и 4 секции).
Еще два объекта в Кирове (ул. Преображенская, д. 95, ул. Маклина, д. 60а) достраиваются за счет средств инвесторов.
В этом году планируется восстановить в правах 913 граждан по 9 объектам:
- пер. Березниковский, д. 34 (секции 3,4),
- ул. Маклина, д. 60а,
- ул. Горбуновой, д. 31,
- ул. Орджоникидзе, д. 2б (Нововятский район),
- ул. Гороховская, д. 81 (секция 1, 2),
- ул. Преображенская, д. 95,
- ул. Современная, д. 13 (секции 1, 2, 3, 4).
Проблемы дольщиков по ул. Проезжей, 7а, а также еще 5 домов (пер. Березниковский, 38, пер. Березниковский, 40, Мичуринская, 3, Ленина, д. 31, Пугачева, д. 29а) планируется решить в 2023 году.