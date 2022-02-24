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Более 900 дольщиков планируется восстановить в правах в Кировской области

Вадим Шабалин Главное, Без рубрики

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены вопросы восстановления прав граждан-участников долевого строительства. 

По словам заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллина, проблему большинства обманутых дольщиков в стране удастся решить к 2024 году — при наличии достаточного финансирования и при продолжении системной работы в регионах. 

Сейчас в Кировской области числится 1 488 пострадавших граждан по 26 проблемным домам. 

«В регионе применяются разные механизмы для восстановления участников долевого строительства в правах. Это и продолжение строительства действующими застройщиками с помощью привлечения средств частных инвесторов, и выделение земельного участка без проведения торгов застройщику, который возьмется завершить проблемные дома, и использование механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Именно так – благодаря механизму предоставления земельного участка застройщику без проведения торгов – удалось завершить возведение дома 21 в переулке 1-й Гороховский в Кирове», — говорит губернатор Игорь Васильев. 

В прошлом году были решены проблемы по следующим объектам: 

  • дом 21 в пер. 1-й Гороховский в Кирове (строительство завершено с помощью механизма, закрепленного в областном законодательстве),
  • дом 47а по ул. Советская в Слободском (строительство завершено за счет средств инвестора),
  • дом 1 (4, 5, 6 секции) по ул. Широтная в Кирове (строительство завершено действующим застройщиком),
  • дом 81 по ул. Гороховская в Кирове (строительство завершено с помощью механизма, закрепленного в областном законодательстве). 

Восстановлен в правах 281 гражданин. 

За январь — февраль текущего года из Единого реестра проблемных объектов исключено 3 дома: 

  • г. Киров, ул. Широтная, д. 1 (1, 2, 3 секции);
  • г. Киров, ул. Сурикова, д. 31, корпус 4;
  • два объекта в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района. 

Восстановлены в правах 47 граждан. 

Между государственной инспекцией строительного надзора Кировской области и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства заключено соглашение о финансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков по 5 адресам в Кирове: 

  • ул. Ленина, д. 31,
  • ул. Пугачева, д. 29а,
  • ул. Мичуринская, д. 3,
  • пер. Березниковский, д. 38,
  • пер. Березниковский, д. 40.

Кроме того, в настоящее время действующими застройщиками ведется строительство (с нарушением плановых сроков) по адресам: 

  • г. Киров, ул. Современная, д. 13 (1 и 2 очереди);
  • г. Киров, пер. Березниковский, д. 34, (3 и 4 секции). 

Еще два объекта в Кирове (ул. Преображенская, д. 95, ул. Маклина, д. 60а) достраиваются за счет средств инвесторов. 

В этом году планируется восстановить в правах 913 граждан по 9 объектам: 

  • пер. Березниковский, д. 34 (секции 3,4),
  • ул. Маклина, д. 60а,
  • ул. Горбуновой, д. 31,
  • ул. Орджоникидзе, д. 2б (Нововятский район),
  • ул. Гороховская, д. 81 (секция 1, 2),
  • ул. Преображенская, д. 95,
  • ул. Современная, д. 13 (секции 1, 2, 3, 4). 

Проблемы дольщиков по ул. Проезжей, 7а, а также еще 5 домов (пер. Березниковский, 38, пер. Березниковский, 40, Мичуринская, 3, Ленина, д. 31, Пугачева, д. 29а) планируется решить в 2023 году.

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Вадим Шабалин