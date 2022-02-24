Более 900 дольщиков планируется восстановить в правах в Кировской области

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены вопросы восстановления прав граждан-участников долевого строительства.

По словам заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллина, проблему большинства обманутых дольщиков в стране удастся решить к 2024 году — при наличии достаточного финансирования и при продолжении системной работы в регионах.

Сейчас в Кировской области числится 1 488 пострадавших граждан по 26 проблемным домам.

«В регионе применяются разные механизмы для восстановления участников долевого строительства в правах. Это и продолжение строительства действующими застройщиками с помощью привлечения средств частных инвесторов, и выделение земельного участка без проведения торгов застройщику, который возьмется завершить проблемные дома, и использование механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Именно так – благодаря механизму предоставления земельного участка застройщику без проведения торгов – удалось завершить возведение дома 21 в переулке 1-й Гороховский в Кирове», — говорит губернатор Игорь Васильев.

В прошлом году были решены проблемы по следующим объектам:

дом 21 в пер. 1-й Гороховский в Кирове (строительство завершено с помощью механизма, закрепленного в областном законодательстве),

дом 47а по ул. Советская в Слободском (строительство завершено за счет средств инвестора),

дом 1 (4, 5, 6 секции) по ул. Широтная в Кирове (строительство завершено действующим застройщиком),

дом 81 по ул. Гороховская в Кирове (строительство завершено с помощью механизма, закрепленного в областном законодательстве).

Восстановлен в правах 281 гражданин.

За январь — февраль текущего года из Единого реестра проблемных объектов исключено 3 дома:

г. Киров, ул. Широтная, д. 1 (1, 2, 3 секции);

г. Киров, ул. Сурикова, д. 31, корпус 4;

два объекта в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района.

Восстановлены в правах 47 граждан.

Между государственной инспекцией строительного надзора Кировской области и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства заключено соглашение о финансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков по 5 адресам в Кирове:

ул. Ленина, д. 31,

ул. Пугачева, д. 29а,

ул. Мичуринская, д. 3,

пер. Березниковский, д. 38,

пер. Березниковский, д. 40.

Кроме того, в настоящее время действующими застройщиками ведется строительство (с нарушением плановых сроков) по адресам:

г. Киров, ул. Современная, д. 13 (1 и 2 очереди);

г. Киров, пер. Березниковский, д. 34, (3 и 4 секции).

Еще два объекта в Кирове (ул. Преображенская, д. 95, ул. Маклина, д. 60а) достраиваются за счет средств инвесторов.

В этом году планируется восстановить в правах 913 граждан по 9 объектам:

пер. Березниковский, д. 34 (секции 3,4),

ул. Маклина, д. 60а,

ул. Горбуновой, д. 31,

ул. Орджоникидзе, д. 2б (Нововятский район),

ул. Гороховская, д. 81 (секция 1, 2),

ул. Преображенская, д. 95,

ул. Современная, д. 13 (секции 1, 2, 3, 4).

Проблемы дольщиков по ул. Проезжей, 7а, а также еще 5 домов (пер. Березниковский, 38, пер. Березниковский, 40, Мичуринская, 3, Ленина, д. 31, Пугачева, д. 29а) планируется решить в 2023 году.