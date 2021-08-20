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Больницы Кировской области получили 30 новых санитарных автомобилей

Юлия Зорина Главное, Власть, Выбор редакции, Новости, Общество

20 августа главным врачам городских и районных больниц вручили ключи от 30 новых санитарных автомобилей. Мероприятие прошло на Театральной площади. В нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев и первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

Игорь Васильев подчеркнул, что с 2021 года в Кировской области стартовала масштабная программа по модернизации первичного звена здравоохранения.

— Встречаться с коллегами и передавать ключи от нового санитарного транспорта уже стало доброй традицией, — сказал глава региона, вручая ключи. – По поручению президента страны Владимира Путина ключевым принципом модернизации является обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи в небольших населенных пунктах. И достичь этих целей без оснащения центральных районных больниц новым современным транспортом просто невозможно.

Больницы Кировской области получили 30 новых санитарных автомобилей

28 машин приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения для ЦРБ. 20 новых «УАЗов» были направлены в Верхнекамский, Даровской, Зуевский, Кикнурский, Куменский, Лузский, Нагорский, Нолинский, Омутнинский, Пижанский, Оричевский, Подосиновский, Слободской, Унинский, Уржумский, Юрьянский и Яранский районы.

Еще 6 автомобилей «Нива» получили ЦРБ Вятских Полян, Котельнича, Тужи и Кировская клиническая больница №7. Автомобили «УАЗ Патриот» отправились в Оричевскую ЦРБ и Кировскую горбольницу №5.

Больницы Кировской области получили 30 новых санитарных автомобилей

Ещё 2 машины куплены в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения». Они будут использоваться для оказания паллиативной помощи в Кировском областном хосписе.

— Наконец-то сегодня получили новенький «УАЗ Патриот». Машина будет работать в селе Бобино, жители которого относятся к переписной зоне нашей больницы. Медицинская помощь теперь там станет еще более доступной, — прокомментировал главврач горбольницы №5 Согомон Аракелян.

Новый автомобиль будет использоваться в Бобинском сельском поселении, где проживает более 5 тысяч человек. На нем будут не только доставлять пациентов в больницу, но и привозить специалистов на дом.

Больницы Кировской области получили 30 новых санитарных автомобилей

Как добавил главврач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников,новый транспорт будет способствовать приближению качественной и своевременной медпомощи жителям районов. На базе областной больницы действует региональный сосудистый центр, где лечат пациентов с инфарктами и инсультами. Чем быстрее их доставят в больницу – тем выше вероятность излечения.

— Для нас очень важно, чтобы в районах был необходимый транспорт для оперативной эвакуации пациентов в период «золотого часа», – сказал Вадим Ральников.

Дмитрий Курдюмов добавил, что эта поставка автомобилей в Кировскую область – уже третья в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшее время регион может получить еще 30 машин.

— До конца 2021 года мы планировали приобрести для медицинских учреждений 75 единиц автотранспорта. Сейчас министерством здравоохранения Кировской области прорабатывается вопрос о дополнительной поставке еще 30 автомобилей, — сообщил первый зампред.

Больницы Кировской области получили 30 новых санитарных автомобилей

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Юлия Зорина