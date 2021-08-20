Больницы Кировской области получили 30 новых санитарных автомобилей

20 августа главным врачам городских и районных больниц вручили ключи от 30 новых санитарных автомобилей. Мероприятие прошло на Театральной площади. В нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев и первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

Игорь Васильев подчеркнул, что с 2021 года в Кировской области стартовала масштабная программа по модернизации первичного звена здравоохранения.

— Встречаться с коллегами и передавать ключи от нового санитарного транспорта уже стало доброй традицией, — сказал глава региона, вручая ключи. – По поручению президента страны Владимира Путина ключевым принципом модернизации является обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи в небольших населенных пунктах. И достичь этих целей без оснащения центральных районных больниц новым современным транспортом просто невозможно.

28 машин приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения для ЦРБ. 20 новых «УАЗов» были направлены в Верхнекамский, Даровской, Зуевский, Кикнурский, Куменский, Лузский, Нагорский, Нолинский, Омутнинский, Пижанский, Оричевский, Подосиновский, Слободской, Унинский, Уржумский, Юрьянский и Яранский районы.

Еще 6 автомобилей «Нива» получили ЦРБ Вятских Полян, Котельнича, Тужи и Кировская клиническая больница №7. Автомобили «УАЗ Патриот» отправились в Оричевскую ЦРБ и Кировскую горбольницу №5.

Ещё 2 машины куплены в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения». Они будут использоваться для оказания паллиативной помощи в Кировском областном хосписе.

— Наконец-то сегодня получили новенький «УАЗ Патриот». Машина будет работать в селе Бобино, жители которого относятся к переписной зоне нашей больницы. Медицинская помощь теперь там станет еще более доступной, — прокомментировал главврач горбольницы №5 Согомон Аракелян.

Новый автомобиль будет использоваться в Бобинском сельском поселении, где проживает более 5 тысяч человек. На нем будут не только доставлять пациентов в больницу, но и привозить специалистов на дом.

Как добавил главврач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников,новый транспорт будет способствовать приближению качественной и своевременной медпомощи жителям районов. На базе областной больницы действует региональный сосудистый центр, где лечат пациентов с инфарктами и инсультами. Чем быстрее их доставят в больницу – тем выше вероятность излечения.

— Для нас очень важно, чтобы в районах был необходимый транспорт для оперативной эвакуации пациентов в период «золотого часа», – сказал Вадим Ральников.

Дмитрий Курдюмов добавил, что эта поставка автомобилей в Кировскую область – уже третья в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшее время регион может получить еще 30 машин.