«Большая перемена» откроет двери для школьников ЛНР и ДНР

Традиционно в конкурсе примут участие и ребята из Кировской области.

Уже завтра, 17 мая, завершается регистрация на участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – проекте Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) для школьников. В этом году впервые участвовать в конкурсе смогут ребята из Донецкой и Луганской народных республик.

Вжух и тысячи школьников

Подать заявку на участие в конкурсе «Большая перемена», входящем в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», и пройти дистанционный этап можно на сайте bolshayaperemena.online по 17 мая включительно.

В Кировской области на конкурс уже зарегистрировались порядка 2 тысяч человек.

Дистанционный этап конкурса проходит в формате онлайн-игры, где участники могут сами влиять на сюжет. На этом этапе ребята должны познакомиться с главным символом «Большой перемены» – котом Вжухом, пройти задание на креативность, логическое мышление, задание «Делай добро», смысловое задание в рамках выбранного вызова и онлайн-собеседование.

Первое задание этапа – «Представь себя» – это видеовизитка, где участник должен рассказать о своих интересах и достижениях. Также можно рассказать о семье, питомце, родных.

В финал конкурса пройдут 600 школьников. Итоговые испытания состоятся в июле на базе Международного детского центра «Артек». Ребята будут решать кейсовые задания, а эксперты оценят их навыки коммуникации, логического мышления, работы в команде, креативности и сотрудничества.

Победителей ждут «Артек» и путешествие

В этом году впервые участниками конкурса «Большая перемена» станут школьники из Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе презентации конкурса для ребят из ДНР и ЛНР начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сказал:

– «Большая перемена» сейчас стоит перед каждым из вас в вашей жизни. Нужно как можно больше узнать о содержании этого конкурса, потому что вы в первый раз будете принимать в нем участие.

В пресс-службе конкурса сообщили также, что школьники из ДНР и ЛНР смогут заявиться и для участия в специальном треке конкурса – «Планета Большая перемена».

Уточняется, что в «Большой перемене» смогут принять участие ученики 5 – 10 классов, а также студенты 1 – 3 курсов колледжей. Речь идет не только о российских, но и об иностранных школьниках.

Конкурсанты продемонстрируют свои способности, знания, наработки в 12 тематических направлениях: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.

Победители получат путевки в международный центр «Артек», путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока, денежные премии и гранты на обучение или запуск стартапа.