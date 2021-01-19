Больше сотни кировчан получили травмы на льду

135 жителей областного центра получили этой зимой травмы на льду. Об этом рассказали в прокуратуре Первомайского района.

По факту случившегося подрядчику, которым является ГДМС, направлено комплексное представление. Еще одно представление «Гордормостстрой» получил за неубранный снег у остановок и пешеходных переходов. В настоящее время оба представления рассматриваются.

В настоящее время дорожники продолжают ликвидировать последствия снегопада, который накрыл Киров в субботу. Большая часть города была очищена от снега к утру понедельника.