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Больше сотни кировчан получили травмы на льду

Юлия Зорина Новости, Происшествия

135 жителей областного центра получили этой зимой травмы на льду. Об этом рассказали в прокуратуре Первомайского района.

По факту случившегося подрядчику, которым является ГДМС, направлено комплексное представление. Еще одно представление «Гордормостстрой» получил за неубранный снег у остановок и пешеходных переходов. В настоящее время оба представления рассматриваются.

В настоящее время дорожники продолжают ликвидировать последствия снегопада, который накрыл Киров в субботу. Большая часть города была очищена от снега к утру понедельника.

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Юлия Зорина