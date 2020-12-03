Борьба с COVID-19 в Кирове: круглосуточно, за каждого пациента

В областном центре на базе Кировской инфекционной клинической больницы дополнительно организованы 3 инфекционных госпиталя.

Они находятся в слободе Талица, посёлке Ганино и на базе диагностического корпуса областного клинического противотуберкулёзного диспансера.

В каждом из них трудятся высококвалифицированные профессионалы. Они круглосуточно сражаются с коронавирусной инфекцией, бьются за каждого пациента.

— Сейчас медицинская помощь пациентам с COVID-19 оказывается в 19 инфекционных госпиталях. Все они обеспечены квалифицированными кадрами, необходимыми лекарственными препаратами и оборудованием, — сказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Ранее мы сообщали о том, что директор Кировского филиала «Россети Центр и Приволжье» Владимир Колесников поблагодарил врачей за спасение от коронавируса.