Борис Чирков: вятская юность «Максима» и роль, после которой он хотел оставить кино

13 августа исполнилось 120 лет со дня рождения Бориса Чиркова, вятского уроженца и исполнителя роли Максима в знаменитой советской кинотрилогии.

Будущий артист родился в украинском селе Лозовая-Павловка, на территории нынешней Луганской области. Однако детство Бориса прошло на Вятке, куда семья Чирковых перебралась практически сразу после рождения сына.

«Город наш был маленький, — позже вспоминал он Нолинск, ставший родным. — Он находился в стороне от железной дороги. Глухой уголок по тем временам: даже электричества мы у себя не видели. Только почтовая пара привозила письма и газеты два раза в неделю».

Между тем, с кинематографом Борис Чирков познакомился именно в вятской глубинке. Вместе с другими мальчишками Боря, как правило, безбилетником, тайком пробирался на сеансы, чтобы посмотреть первые фильмы.

Сейчас в Нолинске на доме по ул. Карла Маркса, 17 (где жила семья будущей звезды) установлена памятная доска, посвящённая артисту.

Почему родители не хотели, чтобы сын становился актёром

Мечта стать актёром появилась у Бори ещё в школе. Однажды он рассказал об этом родителям, рассчитывая на то, что они поддержат его устремления. Однако и отец, и мать вдруг дружно высказались против — они не верили, что работа актёра может прокормить человека.

В Нолинске будущий исполнитель роли Максима начал играть в местных любительских театрах, не надеясь когда-нибудь подняться на сцены больших театров или сыграть в настоящем кино.

Первая роль, после которой Чирков решил оставить кино

Первая кинороль актёра датирована 1927 годом. Чирков появился в немой ленте «Мой сын», где сыграл артиста из пивной. Увы, большую часть отснятого материала с Борисом Чирковым вырезали из картины. Для нашего земляка это стало ударом — он покинул кинозал, так и не досмотрев ленту до конца, со слезами на глазах.

Причём, Чирков переживал не только из-за того, что режиссёр решил сократить его роль, но и потому, что остался очень недоволен собственной игрой. После этого Борис поклялся себе, что больше никогда не будет сниматься в фильмах.

Как у Максима-Чиркова прохожие житейские советы просили

Переубедить Чиркова удалось кинорежиссёру Григорию Козинцеву. Он посоветовал юному артисту не сдаваться — постараться выработать свой стиль и научиться проживать каждую роль.

Славу артисту принесла трилогия «Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона». Доходило до того, что на улице к актёру подходили незнакомые люди и просили у него житейских советов, как у Максима из кинофильма.

Помимо популярности были и награды — Сталинская премия первой степени, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, а также звание «Заслуженный артист РСФСР».

Позже Борис Чирков получил ещё три Сталинские премии и звание Народного артиста Советского Союза. Их актёру приносили главные роли в фильмах, среди которых были и исторические персонажи: поэт Денис Давыдов, композитор Михаил Глинка и даже атаман Махно.

Второй виток популярности и проблемы со здоровьем

В 1950-х у актёра случился новый виток популярности. Тогда артист сыграл в популярных кинолентах «Верные друзья», «Дорогой мой человек» и «Нахлебник». Увы, примерно в это же время у артиста начались проблемы со здоровьем. Между тем, даже после инфаркта он продолжал работать, как и раньше: играл в театре и кино, активно преподавал в театральном вузе.

Ещё два инфаркта Борис Чирков перенёс в 1970-х. Актёр попросил врачей не говорить ничего его родным и вновь продолжил работу на пределе…

Личная жизнь актёра

Биографы Бориса Чиркова рассказывают, что в личной жизни успеха ему удалось добиться гораздо позже, нежели в кино. Долгое время у него был союз с актрисой Елизаветой Уваровой. Однако до свадьбы дело не дошло. Незадолго до войны пара рассталась.

В 49 лет актёр познакомился с актрисой Людмилой Геникой. Через два месяца после знакомства пара сыграла свадьбу. В этом браке родилась дочка, которую тоже назвали Людой.

Супруга Бориса Чиркова, увы, была не столь востребована в кино. Однако Борис Петрович старался помочь ей — он договаривался с режиссёрами о том, чтобы её приглашали хотя бы на небольшие роли. Жена отвечала мужу большой любовью и стала для мужа настоящей хранительницей семейного очага.

Людмила Юрьевна Геника-Чиркова пережила мужа почти на целых 37 лет. Она ушла в 2019-м…

Личное дело * Родился 31 июля (13 августа по новому стилю) 1901 года. * В 1926-1930 годах — актёр Ленинградского ТЮЗа. * Озвучивал мультфильмы «Весенняя сказка», «Чудо мельница», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Каштанка», «Царевна-Лягушка», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Чудесный колодец», «Шли солдаты…», «Филипок». * Часто бывал за границей. Посетил Индию, Китай, Люксембург, Италию, Францию, ФРГ, ГДР, Польшу, ЧССР, Венгрию, Англию, Швецию, Финляндию, Испанию. * Умер от инфаркта 28 мая 1982 года в Кремле во время церемонии вручения Ленинских премий.

Кстати…

Приходился двоюродным племянником В. М. Молотову (бабушка Бориса Чиркова Ольга Яковлевна Чиркова (Небогатикова) и мать Вячеслава Молотова Анна Яковлевна Скрябина (Небогатикова) были родными сёстрами.