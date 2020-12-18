Борис Грачевский: «Сыну – 8 месяцев. Хороший мальчик»

Создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский приезжал на Вятку год назад. За 12 месяцев (с прошлого фестиваля «Золотой Телёнок») в жизни 71-летнего режиссёра и сценариста произошло немало событий. Например, Борис Юрьевич в четвёртый раз стал папой. Об этом гость рассказал на встрече с кировчанами…

О сыне

– У меня сыну 8 месяцев. Хороший мальчик. Четвёртый – от трёх жён. Сейчас жена говорит: «Подожди. Нам ещё дочку надо».

О том, как пришёл в кино

– Это случилось – не теряйте сознание! – целых 52 года назад! В ноябре 1968 года. У меня за плечами была профессия. Я строил ракеты. Пришёл на студию, хотел быть актёром, но взяли только грузчиком. Работал на ленте «Варвара-краса», в которой «сыграла» моя рука: это она напоминала царю о должке…

О «Ералаше» в цифровую эпоху

– «Ералаш» появился в 1974-м. И мы живы до сих пор. На YouTube уже набралось 2 миллиарда 300 миллионов просмотров. В день сюжеты смотрят от 1,5 до 3 миллионов человек. Для меня это очень дорого, ведь современного человека удивить чем-то сложно.

О секрете успеха

– Как сказал один великий режиссёр, для фильма нужны три вещи: «Сценарий. Сценарий. И… сценарий». Это – главное. Дальше можно не очень хорошо снять. Всё испортить. Но без сценария точно ничего не получается.

О том, почему «раньше «Ералаш был смешней»

– Эта фраза преследует меня 46 лет! Впервые я услышал её, когда вышел наш второй выпуск. Почему так? Да потому что мы всё воспринимаем его через призму своего детства. В детстве нам это казалось очень забавным, сейчас мы смеёмся над другим… И поэтому нам кажется, что раньше всё было иначе, чем сейчас.

О работе с детьми-актёрами

– Простейший вопрос: «Легко ли работать с детьми?» Ответ: «Работать с детьми легко. Трудно найти таких детей, с которыми легко работать». Мы берём только таких. Очень долго отбираем, чтобы не ошибиться.

О режиссёрах

– Михаил Ромм когда-то сказал: «Режиссёром может быть любой. Пока не доказал обратного». Я, в своё время, наблюдал за многими режиссёрами. Видел, как один совершенно жутко работал с юными актёрами – орал, топал ногами, обещал дать по башке… А в итоге получались замечательные картины. У другого режиссёра, наоборот, всё было мирно и спокойно, уважительно и по-семейному. Детей по головке гладил. А что на выходе? Совершенно унылый и неинтересный результат! Вот и думай после этого…