Борис Ведерников: «Вятка для нас была, как легенда»

В выставочном зале Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых открылась выставка (0+) заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств Бориса Ведерникова, посвящённая его отцу, знаменитому басу Большого театра, народному артисту СССР, нашему земляку Александру Ведерникову.

«Для меня пейзаж – это размышление» – так художник определяет значение этого жанра в своем творчестве. «А натюрморт – это не столько подробное изображение предметов, сколько передача смысла, подтекстового значения, которое закладывается в композицию картины…»

Вятка, как легенда

Борис Ведерников по рождению москвич, но на его пейзажах много вятских мотивов.

– Да, я родился в Москве, но так получилось, что практически с юного возраста почти ежегодно мы приезжали сюда, на Вятку. И места на юге области, между Советском и Лебяжьем очень много для меня значат. Какие-то натюрморты родились здесь, какие-то пейзажи, даже портреты…

Одна из моих любимых тем – полевые цветы. Васильки, колокольчики, ромашки – всё это для меня очень близко… Часть работ основана на предметах, которые мы с отцом собирали по заброшенным деревням вокруг нашего дома. Люди уехали, но многие бытовые предметы были оставлены. В итоге это породило тему моей дипломной работы, общее название которой – «Ушедшее». Мне хотелось передать быт уходящей крестьянской жизни.

Вообще, по слова отца Вятка для нас была, как легенда. Что-то в определенном смысле идеализированное… Вот тянется долгая утомительная зима в Москве, всё надоело, на душе как-то тяжело, и тогда он говорил: «Ничего, ничего! Вот наступит лето – и на Вятку!..» Словно что-то спасительное было впереди…

Вятка – это такой размах, такие дали. Есть в этом какая-то эпичность… Многие художники приезжали с нами на Вятку и очень по-разному писали, а кто-то вообще никак не мог приспособиться. По-моему вятский пейзаж, его своеобразность наиболее точно передал вятский художник Виктор Харлов…

Когда я в первый раз попал в наши места в зимнее время, куда обычно мы приезжали летом, меня поразило обилие снега, эта чистота настоящей русской зимы. Это стало поводом написать несколько работ, посвященных Вятке зимой.

История с эпилогом

Что бы ни изображал Борис Ведерников: подсолнухи или полевые цветы, лесные ягоды или экзотические плоды, старинные предметы или изящные кружева, романтические пейзажи или психологические портреты, – он создает повествование, располагая свои предметы так точно, что перед нами не просто эпизод из жизни, а целая история с прологом и эпилогом.

– Я учился в Московской средней художественной школе, поступить в которую было непросто, – рассказывает художник. – Потому что приезжали в нее одаренные ребята со всего Союза. Школа находилась напротив Третьяковской галереи, старого музейного здания в Лаврушинском переулке. И я попал туда, хотя, наверное, и не дотягивал до общего высокого уровня. Первые годы мне было очень тяжело… Когда я пришел в МХШ, там начинал работать Сергей Николаевич Андрияка, в ту пору ещё сам студент Суриковского института. И этот молодой педагог, еще не имеющий высшего образования, упорно занимался с нами и практически привил интерес к живописи. Это уже потом он создал свою школу, создал Академию, а тогда был никому неизвестным человеком… В институте мне уже было полегче. Здесь никто с тобой не нянчился: хочешь – будешь учиться, не хочешь – твое дело. Педагогом был Вячеслав Николаевич Забелин – художник из плеяды художников 1970-х, русский импрессионист. Его работы ценятся до сих пор… У Забелина учились абсолютно разные по стилю ученики. И он ни на кого не давил, мол, ты рисуй, как я. Наоборот, он старался выявить сильные стороны своих студентов. К тому же у него был безупречный вкус. Он коллекционировал древнерусскую живопись, у него дома висели иконы Андрея Рублева. Это собрание – одно из лучших в Москве. Я дружил с ним до самой его смерти…

– В вашей семье, наверное, в первую очередь был культ музыки? А какое значение имеет музыка в вашем творчестве?

– Конечно, я музыку люблю. Я даже знаю наизусть целые оперы, которые отец разучивал на наших глазах – в детстве это хорошо запоминается. И я начинал заниматься на рояле, и, вроде, какие-то данные у меня были… Но это очень публичная вещь. Все это исполнительство – страшно публичная профессия. А я всегда был замкнутый и мало коммуникабельный. Поэтому работа в мастерской – она по мне. Я, например, до сих пор не люблю пленэров. Стараюсь отказываться… Знаете, как велось дело у старых мастеров? Они же очень замкнуто работали. Не на публике. Передавали секреты мастерства из рук в руки, конкретному человеку. Вот такая алхимия. И для меня очень важно это таинство искусства.

– Ваш отец и сам брал в руки кисть, увлекался живописью…

– Да, помимо своей музыкальной деятельности отец всю жизнь занимался изобразительным искусством. Много времени проводил в окружении художников. Я все мечтаю выставить эти работы, там в основном графика. Есть даже серии… Где-то в гримерной он сделал автопортрет буквально гримом. В какой-то роли. Нарисовано перед зеркалом. Довольно интересно… Всё это достойно отдельной выставки. Думаю, придёт ещё время…