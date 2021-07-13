Братьев и сестёр будут зачислять в одну школу

Родные братья и сёстры получили приоритетное право зачисления в одну школу или детский сад вне зависимости от места их прописки. Соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ вступают в силу сегодня, 13 июля.

До сих пор формулировка звучала так: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры».

Норма создавала бюрократические проблемы: необходимо было доказать родство между детьми. Теперь условие отменено, сообщает «Парламентская газета».

Головную боль родителей передали муниципальным управлениям и департаментам образования.