Братоубийце из Пасегово дали 15 лет тюрьмы

Состоялся суд над «каином» из Кировской области.

Напомним, больше года назад в селе Пасегово разыгралась кровавая драма. Во время ссоры младший брат убил старшего и его жену. Пока преступник расправлялся с первой жертвой его супруга успела позвонить в полицию.

Явившийся по тревожному сигналу страж правопорядка чуть не стал третьим в списке пострадавших.

Впоследствии полицейским все-таки удалось «взять» злоумышленника. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

На днях состоялся суд. Коллегия присяжных заседателей единогласно согласилась с мнением гособвинителя о доказанности вины. Братоубийцу приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.