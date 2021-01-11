Брейк-танцовщица из Кирова готовится к Олимпийским играм

16-летняя кировчанка Анастасия Мочалова занимается брейк-дансом уже 7 лет. В числе ее достижений – победа в первенстве страны и на Всероссийских играх по брейкингу. А в недалеком будущем у кировчанки есть все шансы поехать на Олимпиаду, сообщает ГТРК «Вятка». Ведь брейк-данс был включен в число олимпийских видов спорта и будет представлен на Играх в 2024 году.

Уже второй год подряд девушка попадает в сборную России по брейкингу. Но сборная – еще не пропуск на Олимпиаду. Как говорит Анастасия, из команды в 10-12 человек на Игры смогут поехать лишь четверо спортсменов. Поэтому тренировки идут усердные.

В брейк-дансе важно все – и пластика, и чувство ритма, и умение выполнять сложные элементы. Зато ограничений нет и дорогая экипировка не требуется. Танец это прежде всего или спорт? На этот вопрос девушка отвечает неоднозначно – конечно, танец, но спортивная составляющая в нем составляет ровно половину.

Как говорила Анастасия в одном из прошлых интервью, самое сложное – настроиться и выйти на танцпол без волнений. И в этом, конечно же, помогают регулярные тренировки.

Одно из выступлений Анастасии можно посмотреть на видео.

Ранее мы писали, что кировчанин нокаутировал соперника на спортивном канале.

Фото: www.instagram.com/bgirl_cashyou